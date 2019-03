Incidente ferroviario | fermo nel Foggiano un Frecciabianca diretto a Lecce

Incidente ferroviario in Egitto - almeno 25 morti : Sale a 25 morti e 40 feriti il bilancio delle vittime nell' Incidente ferroviario avvenuto nella stazione centrale "Ramses" de Il Cairo di questa mattina. Una locomotiva ha urtato la fine di un binario tronco esplodendo e innescando un enorme incendio che è stato ora domato.Secondo quanto riportato dall'AGI, alcune fonti non ancora confermate, riferiscono che l'incendio sarebbe scoppiato nel momento in cui un locomotore avrebbe colpito una ...

Incidente ferroviario in Spagna : un morto e 4 feriti gravi : Scontro tra due treni regionali a circa 50 km da Barcellona: secondo le autorità vi sarebbe almeno una vittima e 4 feriti gravi. A bordo dei convogli viaggiavano circa 400 persone. Le cause dell’Incidente sono in corso di accertamento. L'articolo Incidente ferroviario in Spagna: un morto e 4 feriti gravi sembra essere il primo su Meteo Web.