Incendi nel Pordenonese | nuovo rogo nei pressi di Madonna del Monte di Aviano

Incendi Toscana : ancora fiamme nel bosco Pistoiese : Non è stato ancora domato l’Incendio in un bosco in località Pontito, frazione del comune di Pescia (Pistoia). Al momento non risultano abitazioni minacciate. Sul posto stanno operando sei squadre di volontari, una di operai forestali, due elicotteri regionali, il Do dell’Appennino, sei squadre di forestali e due Canadair che hanno già effettuato due lanci ciascuno. Le fiamme sono partite nella serata di ieri. L'articolo Incendi ...

Incendi Pistoia - a fuoco bosco in località stiappa : Canadair in azione nel comune di Pescia : Incendio boschivo in corso in località stiappa, frazione del comune di Pescia (Pistoia). La zona è impervia e il fuoco si sta sviluppando in un bosco misto di castagni e essenze resinose e sospinto dal vento si sta allargando verso il crinale di San Quirico. Al momento non risultano abitazioni minacciate. A terra operano 4 squadre di volontariato e una squadra di operai dell’Unione dei Comuni Appennino Pistoiese, coadiuvati da una squadra ...

Scuolabus Incendiato : nelle prossime ore la conferma dell'arresto di Sy : È attesa per oggi la convalida dell'arresto di Ousseynou Sy, l'autista che ha dirottato un bus con una scolaresca e poi gli ha dato fuoco mercoledì a San Donato Milanese. Il gip Tommaso Perna, dopo averlo ascoltato venerdì pomeriggio al carcere di San Vittore, deve depositare l'atto entro 48 ore dall'interrogatorio. L'uomo è accusato di strage, sequestro di persona, incendio, e resistenza con l'aggravante terroristica. “Segni di squilibrio” ...

San Ferdinando - Incendio nella tendopoli : un morto : incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando, un migrante ha perso la vita. Il complesso sito in provincia di Reggio Calabria era gestito prima dal Comune e oggi dalla Caritas e ospita in tutto 840 cittadini stranieri a poche centinaia di metri dalla baraccopoli smantellata con le ruspe lo scorso 7 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono divampate in una tenda da sei posti in un angolo in cui si trovavano dei cavi elettrici. ...

San Ferdinando - morto nella nuova tendopoli dopo Incendio/ Sylla Noumo aveva 32 anni : Un morto nella notte presso la nuova baraccopoli di San Ferdinando: la vittima si chiamava Sylla Noumo, aveva 32 anni e lavorava come bracciante

San Ferdinando - Incendio nella tendopoli : un morto : incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando, un migrante ha perso la vita. Il complesso sito in provincia di Reggio Calabria era gestito prima dal Comune e oggi dalla Caritas e ospita in tutto 840 cittadini stranieri a poche centinaia di metri dalla baraccopoli smantellata con le ruspe lo scorso 7 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono divampate in una tenda da sei posti in un angolo in cui si trovavano dei cavi elettrici. ...

Incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando - un morto : La struttura si trova a poche centinaia di metri dalla vecchia baraccopoli - smantellata nelle scorse settimane - nella quale, in un anno, 3 persone sono morte a causa di roghi

Incendio a San Ferdinando - tragedia nella nuova tendopoli : morto un migrante : nella nuova tendopoli di San Ferdinando si continua a morire. La scorsa notte un migrante è deceduto a causa di un Incendio, divampato alle prime luci dell'alba, poco prima delle sei di mattina. Non si è riuscito ancora ad identificare la vittima, ma le forze dell'ordine accorse su posto hanno compiuto gli opportuni accertamenti per comprendere le dinamiche per le quali è scaturito il rogo, insieme ai vigili del fuoco. Una prima ricostruzione ...

San Ferdinando - Incendio nella nuova tendopoli : un morto : incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando, un migrante ha perso la vita. Il complesso sito in provincia di Reggio Calabria era gestito prima dal Comune e oggi dalla Caritas e ospita in tutto 840 cittadini stranieri a poche centinaia di metri dalla baraccopoli smantellata con le ruspe lo scorso 7 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sono divampate in una tenda da sei posti in un angolo in cui si trovavano dei cavi elettrici. ...

Incendio nella tendopoli dei migranti a San Ferdinando : un morto : Ancora un e ancora vittime a . Un migrante di cui non sono ancora note le generalità è morto la notte scorsa in un rogo divampato nella nuova tendopoli di San Ferdinando gestita prima dal Comune ed ...

San Ferdinando - Incendio nella tendopoli. Muore un altro migrante : Nuova tragedia a San Ferdinando, Reggio Calabria, . Un uomo, è morto in un incendio che si è sviluppato alle 5,30 di questa mattina nella nuova tendopoli dove sono alloggiati oltre ottocento migranti. ...

San Ferdinando - Incendio nella nuova tendopoli. Morto un migrante : San Ferdinando, Reggio Calabria,, 22 marzo 2019 - Ennesima tragedia nella piana di Gioia Tauro: un migrante è Morto nella notte in un incendio divampato nella nuova tendopoli di San Ferdinando gestita ...

Incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando : tra le fiamme muore un migrante : Un migrante è morto in un Incendio divampato poco prima dell'alba nella tendopoli di San Ferdinando (Reggio Calabria), predisposta dalla Prefettura non lontano dalla baraccopoli smantellata nelle scorse settimane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto l'Incendio e messo in sicurezza l'area.Continua a leggere

Un migrante è morto in un Incendio nella nuova tendopoli di San Ferdinando : Un migrante è morto la notte scorsa a causa di un incendio divampato nella nuova tendopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. L’incendio, scrive Repubblica, si sarebbe sviluppato «in un angolo della tenda da sei posti, dove erano posizionati