Incendi in Toscana | fiamme a Fucecchio | elicottero in arrivo

Incendi Toscana : ancora fiamme nel bosco Pistoiese : Non è stato ancora domato l’Incendio in un bosco in località Pontito, frazione del comune di Pescia (Pistoia). Al momento non risultano abitazioni minacciate. Sul posto stanno operando sei squadre di volontari, una di operai forestali, due elicotteri regionali, il Do dell’Appennino, sei squadre di forestali e due Canadair che hanno già effettuato due lanci ciascuno. Le fiamme sono partite nella serata di ieri. L'articolo Incendi ...

Incendi Toscana : divieto di abbruciamento di residui vegetali fino al 31 Marzo : divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali dal 21 al 31 Marzo su tutto il territorio della Toscana. Lo ha deciso la Regione Toscana considerato l’attuale rischio di sviluppo di Incendi boschivi dovuto alle cattive condizioni climatiche. Nei prossimi giorni, infatti, l’indice di rischio e le previsioni meteo elaborate dal Consorzio Lamma indicano un’alta probabilità di innesco e propagazione degli ...

Incendi Toscana : fiamme in Lucchesia - colpiti 200 ettari di bosco : Un Incendio è in corso da ieri nella località di Madonna di Carpineta, nel territorio di Bagni di Lucca: interessati circa 200 ettari di bosco. Le operazioni di spegnimento sono eseguite da operai forestali e volontari coordinati dalla Sala operativa unificata della Regione Toscana, con il supporto di due elicotteri, uno della flotta regionale e uno di quella nazionale. L'articolo Incendi Toscana: fiamme in Lucchesia, colpiti 200 ettari di bosco ...

Incendi in Toscana : rogo a Vicopisano circoscritto : L’Incendio sviluppatosi sul Monte Serra a Vicopisano è stato circoscritto dai vigili del fuoco. Sul posto anche i mezzi aerei per completare la fase di spegnimento e proseguire con le azioni di bonifica. Stanno operando due canadair, due elicotteri della Regione e si sta aspettando un terzo elicottero dei vigili del fuoco da Cecina (Livorno). L'articolo Incendi in Toscana: rogo a Vicopisano circoscritto sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Toscana : fiamme sul Monte Serra nel Pisano : In Toscana un nuovo Incendio si è sviluppato sul Monte Serra nel Pisano. Le fiamme stanno interessando un’area boschiva nel territorio del Comune di VicoPisano, in una zona solo lambita dal devastante rogo del settembre scorso. Sul posto stanno operando due squadre di vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. In arrivo anche due elicotteri della regione Toscana e un canadair. L'articolo Incendi Toscana: fiamme sul Monte Serra ...

Incendi Toscana : consumati circa 110 ettari di prati e pascolo in Lucchesia : Ha consumato una superficie di 100 ettari di prati e pascoli e circa 10 ettari di bosco l‘Incendio in corso da ieri sera nel comune di Stazzema (Lucca) tra le località di Acri e Serra dell’Aietta: lo comunica la Regione Toscana in una nota, specificando che la Sala operativa unificata della protezione civile regionale, che coordina anche le operazioni del servizio regionale antIncendi boschivi, ha fatto sapere che le operazioni di ...