In moto contro il guard rail | trasportato in elicottero all' ospedale di Pescara | è grave

motoGp – Conclusa l’udienza per il ricorso contro la Ducati : ecco quanto verrà resa nota la sentenza : Si è appena Conclusa l’udienza per il ricorso contro la Ducati: la Corte d’Appello FIM ha ascoltato le scuderia e i rispettivi esperti e testimoni chiamati dai tema. La decisione verrà resa nota entro martedì Neanche il tempo di aggiornare la classifica dopo il primo gran premio della stagione, che subito in MotoGp sono state riscontrare le prime, presunte, irregolarità. Andrea Dovizioso, vincitore della gara del Qatar, si è ...

motoGP - oggi la sentenza sul ricorso contro la Ducati : E' il giorno del giudizio per la Ducati . Da Ginevra arriverà la sentenza della Corte di Appello della Federmoto internazionale in merito all'appedice usata dai piloti ufficiali Dovizioso e Petrucci ...

motoGP - ricorso contro la Ducati : i possibili scenari : ... Federazione Internazionale Motociclistica,, non solo per il risultato sportivo del Qatar ancora sub-iudice ma anche e soprattutto per capire se la natura stessa dello sport cambierà per sempre. ...

motoGp Aprilia - Rivola : «Il ricorso contro la Ducati era inevitabile» : trovo incredibile che il reparto corse di Borgo Panigale, uno dei più avanzati al mondo, non l'abbia notato '. Rivola comunque, ci tiene a sottolineare che il suo obiettivo non è togliere la vittoria ...

motoGp – I fratelli Espargaro si scagliano contro Miller : “non puoi buttare un pezzo così grande di carbonio sui tuoi avversari” : I fratelli Espargaro non hanno apprezzato il gesto di Jack Miller in gara in Qatar: i commenti di Aleix e Pol E’ andato in scena domenica scorsa il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Una gara, in Qatar, ricca di colpi di scena e puro spettacolo: Dovizioso ha trionfato dopo un duello appassionante con Marc Marquez, ma la sua vittoria è attualmente ‘congelata’ a causa del ricorso presentato da quattro team per un ...

motoGP - Ducati prepara il reclamo contro le alette Honda : La Corte d'Appello della FIM si riunirà il 22 marzo per prendere in esame il caso Ducati. Dopo il GP del Qatar il mondo della MotoGP guarda con il fiato sospeso ad una sentenza che si preannuncia storica e che potrebbe segnare uno spartiacque nel Motomondiale. Fino ad oggi tutte le controversie tecniche e in ...

motoGP : la Ducati al contrattacco. Gigi Dall’Igna : “Valutiamo un ricorso contro le ali Honda” : Continua a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, visto che ancora c’è una decisione che dev’essere presa, la questione relativa al risultato pendente del GP del Qatar, vinto in pista da Andrea Dovizioso. A parlare è Gigi Dall’Igna, il responsabile del reparto corse della casa di Borgo Panigale. Dall’Igna, ai microfoni di Sky Sport, tuona: “Sono rimasto abbastanza sorpreso, soprattutto dal comportamento ...

Ricorso contro Ducati - Dall'Igna all'attacco per la difesa della motoGP : Quello che sembra un attacco da parte di Gigi Dall'Igna, in realtà é una difesa al sistema MotoGP. È vero, il direttore generale Ducati Corse minaccia un reclamo alla Honda per le ali montate in Qatar ...

motoGP - Dall'Igna : 'Ducati valuta reclamo contro le ali Honda' : Per la prima volta nell'era moderna della MotoGP il risultato di una gara, la vittoria di Dovizioso in Qatar, non è ancora confermata, bisognerà aspettare la corte d'appello della FIM. Proprio perché ...

motoGP : appello contro Ducati : la FIM deciderà entro il GP d'Argentina : A tre giorni dal concitato post gara del Qatar, la Federazione Internazionale Motociclismo ha diramato un comunicato in cui ufficializza che una decisione in merito alla regolarità dello spoiler ...

Caos motoGp : bufera sullo spoiler della Ducati - pioggia di ricorsi e appelli contro la vittoria di Dovizioso. Ma il problema andava affrontato prima : Ducati vs tutti, un Caos inutile ed evitabile: i piani alti della MotoGp impreparati, ma il regolamento non dovrebbe parlar chiaro? La prima gara della stagione 2019 di MotoGp ha rispettato le aspettative: una sfida mozzafiato, con un finale al cardiopalma grazie all’ennesimo duello tra Marquez e Dovizioso, vinto da quest’ultimo. Una grandissima festa a Losail, al termine del Gp del Qatar, per un primo weekend di gara che non ...