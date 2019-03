In Italia mille morti di mafia e ora le vittime sono i migranti

Italia-Finlandia 2-0 : Barella e il «millennial» Kean a segno Pagelle : il ragazzino spietato : Nell’esordio delle qualificazioni a Euro 2020 la squadra di Mancini stenta ma vince in modo netto. E lo juventino, all’esordio dal 1’, diventa il baby goleador in gare ufficiali

Misteri Italiani un po’ meno misteriosi : dalla P2 alle stragi - il racconto-inchiesta di Giuliano Turone (a misura di millennial) : I Misteri italiani sono un po’ meno Misteriosi di quello che si pensa. Certo, non tutti hanno trovato una verità giudiziaria, a cominciare dalla madre di tutti i Misteri italiani, la strage di Piazza Fontana, cinquant’anni fa. Altri hanno trovato una verità faticosa, intossicata dai depistaggi, per esempio la strage di Bologna. Altri una verità monca, contraddittoria, con altalene di condanne e assoluzioni fra i diversi gradi di ...

DIRETTA Italia AUSTRIA U21/ Risultato finale 0-0 : parità tra mille emozioni! : Amichevole, DIRETTA ITALIA AUSTRIA U21: Risultato finale 0-0. Nessun gol a Trieste, ma tante emozioni e occasioni per sbloccare la partita.

'Rifarei questa scelta mille volte' - il video-testamento dell'Italiano ucciso in Siria dall'Isis : Sono felice di questa scelta e la rifarei altre mille volte . Parla cos Lorenzo Orsetti nel suo video-testamento, pubblicato dalle milizie curde dell Ypg sulla propria pagina Facebook. Un filmato in ...

TrenItalia assume mille lavoratori : le figure richieste : Firmato l'accordo tra sindacati e Ferrovie dello Stato: mille nuove assunzioni, in gran parte, per la copertura della figura...

Mille euro alle mamme Italiane è la proposta del Popolo della Famiglia : Fare la mamma è un lavoro. Lo dice la proposta di legge di iniziativa popolare suggerita dal Popolo della Famiglia pochi giorni fa, in Sardegna, per combattere la crisi demografica. Questa prevede la consegna di un assegno mensile a tutte le neo mamme. Per le femministe non ci sono dubbi: la misura sarebbe un passo indietro nel percorso di emancipazione femminile. La proposta nel concreto: mamme full time "Ormai le donne possono solo lavorare ...

PURItalia presenta a Ginevra la berlinetta - una ibrida da mille cavalli : analizziamo assieme dati e PREZZO [GALLERY] : 1/14 ...

Andrea Camilleri : "Nel futuro - mi piacerebbe ci fosse rispetto reciproco. Italiani - non abbiate paura" : Il suo "Montalbano" continua a registrare ascolti record, ma Andrea Camilleri ha dimostrato di saper appassionare gli ascoltatori anche con racconti che non riguardano il celebre commissario nato dalla sua penna. Rai uno punta nuovamente su di lui in prima serata, lasciando spazio alle 21.25 (senza alcuna interruzione pubblicitaria) a "Conversazioni su Tiresia", lo spettacolo scritto e interpretato da lui stesso, andato in scena la scorsa estate ...

Vercelli - tangenti in cambio di via libera per le giostre : 7 arresti e 36 indagati. Oltre mille sequestri in tutta Italia : Bastava pagare e si ottenevano le autorizzazioni per il funzionamento delle giostre, senza nessuna verifica sulla sicurezza. È lo scenario emerso nell’indagine ‘Luna Park‘ dei carabinieri di Vercelli, che mercoledì hanno arrestato 7 persone e sequestrato quasi 1100 giostre in tutto il Paese, distribuite in 88 province. Trentasei gli indagati, tra cui alcuni funzionari e amministratori di alcuni Comuni del nord Italia. Arrestato ...

