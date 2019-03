In Cina si parla di scienza e futuro Il Montani rappresenta l' Italia

Nuova tensioni tra alleati sulla Cina. Salvini : 'Non c'è libero mercato'. Di Maio : 'Lui parla io agisco' : Il leader leghista non si scalda per l'accordo con Pechino, anche se afferma di essere contento della visita del presidente cinese e dell'apertura dei mercati 'a parità di condizioni'. L'alleato M5S: '...

Italia-Cina - Di Maio : "Accordi per 2 - 5 mld. Salvini? Ha il diritto di parlare - io di fare" : Il vicepremier e ministro dello Sviluppo-Lavoro Luigi Di Maio rivendica la bontà degli accordi commerciali e istituzionali firmati oggi a Roma tra il presidente cinese Xi Jinping e il governo italiano. Italia-Cina, Conte e Xi Jinping firmano gli accordi Siglati i 29 accordi: 19 istituzionali e 10 commerciali "Per noi oggi è un giorno importantissimo, un giorno in cui ...

Cina - tensione Salvini-Di Maio : «Non è un libero mercato» - «Lui ha diritto di parlare - io devo fare i fatti» : Il ministro dello Sviluppo economico risponde al titolare dell’Interno: «Una vittoria del made in Italy»

Via della Seta - “Non devi parlare male della Cina”. Il Foglio : “Nostra giornalista intimidita da portavoce ambasciata” : “La devi smettere di parlare male della Cina”. Questa la frase ripetuta più volte all’indirizzo della giornalista del Foglio Giulia Pompili da Yang Han, portavoce dell’ambasciata cinese a Roma. poco prima della conferenza stampa di venerdì dei presidenti Mattarella e Xi Jinping. A denunciare l’accaduto un editoriale del direttore del Foglio Claudio Cerasa. I due, racconta Cerasa “si sono incontrati per caso. ...

Scene da un Parlamento svogliato mentre Conte cerca una pezza sulla Cina : Roma. Il presidente della Camera, Roberto Fico, se ne sta sprofondato sulla sua poltrona, in cima al cocuzzolo dell’Aula di Montecitorio, con l’aria abbioccata e gonfia di chi si sta appena riprendendo da un pranzo di nozze dopo aver mandato giù un bicchiere d’acqua e bicarbonato. I deputati sono pe

Perché quando la Cina parla di business in realtà ha mire molto politiche : Milano. Mentre l’Italia si prepara a firmare il memorandum d’intesa con la Cina sulla Belt and Road Initiative (Bri), e il Quirinale tenta rassicurazioni last minute facendo sapere che dall’accordo sarà esclusa le tecnologia strategica del 5G, può essere utile guardare ai paesi che, in Europa, sono

Via della Seta - parla il massimo esperto di Cina in Italia"Sì all'accordo - grandi vantaggi su export-joint venture" : INTERVISTA/ Giuliano Noci, prorettore del Polo territoriale cinese del Politecnico di Milano: "L'Italia non si faccia fermare da Trump e recuperi il terreno perduto" Segui su affaritaliani.it

Il Pd porta la via della seta in Parlamento. Interrogazione dei Dem a Moavero sulla firma dell'accordo con la Cina : Il Partito democratico porta la via della seta in Parlamento. Approfittando delle divisioni che sono deflagrate all'interno della maggioranza nelle ultime quarantott'ore sulla firma della "Belt and Road Initiative", il programma di investimenti al quale il governo gialloverde vorrebbe apporre la firma, gli uomini di Nicola Zingaretti vogliono che il ministro degli Esteri Enzo Moavero si presenti in Senato a spiegare cosa diamine stia succedendo. ...

Italia-Cina - Pettarin : "L'Italia non firmi intese con la Cina senza l'ok del Parlamento" : Lo scorso settembre, il Ministro dell'economia si trovava in Cina dove, come evidenziato dalla stampa nazionale, tra gli obiettivi della sua missione vi era anche quello di piazzare una quota delle ...

'Gli affari con la Cina metteranno a repentaglio le relazioni Italia-Usa'. Parla il professor Bozzo : L'affermazione sulla scena globale di una nuova grande potenza, che in un quarto di secolo è divenuta la seconda economia mondiale, ha in ogni caso fortemente modificato il quadro globale". La sfida ...

Cina - in Parlamento 93 miliardari : ai primi posti i patron di Tencent e Baidu e del gruppo immobiliare Evergrande : Il rallentamento dell’economia cinese non risparmia nemmeno i gironi alti della politica comunista. Mentre il gigante asiatico continua a dominare la classifica mondiale per numero di miliardari (658 contro i 584 degli Stati Uniti), le ultime statistiche di Hurun, il Forbes cinese, rivelano una contrazione di 161 unità rispetto allo scorso anno. Il calo generale trova conferma nella ridotta partecipazione dei “paperoni” a uno ...

A 18 anni si vacCina sfidando la madre No Vax : invitato a parlare al Congresso americano : Da quando è nato non è mai stato effettuato un vaccino su di lui perché sua madre è una No Vax. Ma lui, entrato nella maggiore età, si è vaccinato sfidando la madre. Questo è quanto è successo a Ethan Lindenberger, un ragazzo di diciotto anni originario dell'Ohio che è stato invitato a testimoniare sull'importanza del suo impegno davanti al Congresso americano per via della sua storia. Questo accade in un momento in cui i dati accennano ad un ...

Cina - la crescita frena e Pechino fa scattare tagli all’Iva. Li apre l’anno parlamentare parlando di “una sfida difficile” : La Cina ha rivisto al ribasso le sue previsioni di crescita, al termine di un anno, il 2018, in cui il Pil ha segnato l'espansione più moderata da quasi 30 anni a questa parte. Che per gli elevati standard di crescita cinesi significa un più 6,6 per cento del Pil. Bisogna prepararsi a "una sfida difficile", ha avvertito il premier Li Keqiang intervenendo all'apertura dell'anno parlamentare: il Paese si trova ad affrontare "un contesto serio e ...

'Favori Giustizia' - il primario Trianni : 'Ho fatto il viaggio con Arnesano ma non abbiamo parlato della pisCina' : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca '...