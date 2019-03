Ilary Blasi dice addio al GF Vip dopo la lite con Corona

Ilary Blasi non condurrà il Grande Fratello Vip? Quarto figlio in arrivo? : Alla richiesta di condurre la quarta edizione del "Grande Fratello Vip", Ilary Blasi avrebbe deciso di declinare l"invito e di preferire le pantofole pelose ai tacchi a spillo che solitamente indossa in tv nei suoi look super glam, quest"anno accompagnati da originali parrucche.A riportare l"indiscrezione è TvBlog che ha scritto che, sempre per suo volere, sarebbe a rischio anche la sua conduzione di "La Sai L"Ultima?" che arebbe dovuto ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi avrebbe detto no alla prossima edizione del reality : Sarebbe in corso una vera e propria rivoluzione in casa Mediaset riguardante i palinsesti della prossima stagione televisiva. E in queste ore si comincia a parlare già del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi per tre edizioni, il quale dovrebbe ritornare in onda su Canale 5 nella stagione televisiva 2019-2020. A quanto pare, però, la signora Totti potrebbe non essere più la conduttrice: Ilary, infatti, pare che abbia ...

Ilary Blasi rifiuta La sai l’ultima? C’entra il GF Vip : Ilary Blasi non farà ‘La sai l’ultima?’ per colpa del Grande Fratello Vip? Il retroscena Ieri il blog TvBlog.it ha riportato una clamorosa indiscrezione. Quale? In pratica, secondo le voci di corridoio raccolte dal popolare portale televisivo, pare che Ilary Blasi e Teo Mammucari siano i papabili conduttori della prossima edizione de ‘La sai l’ultima?’. Tuttavia, dopo 24 ore da questo clamoroso rumor, sembra ...

Ilary Blasi avrebbe rifiutato la conduzione del Grande Fratello Vip (RUMORS) : Mentre ancora sono tanti i dubbi sui personaggi che prenderanno parte al nuovo Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso, sembra che Mediaset stia già cominciando a pensare alla prossima stagione televisiva. Il Grande Fratello Vip che dovrebbe essere confermato, potrebbe non essere più condotto da Ilary Blasi che, secondo indiscrezioni che circolano in rete, avrebbe rifiutato la proposta. Ilary Blasi avrebbe deciso di non condurre il Gf ...

Ilary Blasi declina la conduzione di La sai l’ultima e GF Vip - le ultime news : Ilary Blasi declina la conduzione di La sai l’ultima e GF Vip? Gli ultimi aggiornamenti sul futuro professionale della presentatrice Ilary Blasi è stata molto apprezzata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, entrando inoltre a pieno titolo della storia della tv italiana per il litigio avuto in diretta con Fabrizio Corona. La moglie di Francesco […] L'articolo Ilary Blasi declina la conduzione di La sai l’ultima e ...

I Retroscena di Blogo : Ilary Blasi ed i no a La sai ultima e al GF Vip : Lo ha dimostrato nell'ultima edizione del Grande fratello Vip. Ha saputo tener testa ed in modo fermo e sicuro a Fabrizio Corona e non solo, ha condotto il primo reality show della televisione italiana in maniera decisa, facendo vedere la stoffa della vera conduttrice televisiva, cosa per altro già ampiamente dimostrata alle Iene.Ilary Blasi dunque è sicuramente oggi una delle conduttrici di maggior peso a Canale 5. Dopo Maria De Filippi ...

Ilary Blasi - terremoto a Mediaset : sempre più regina. Torna con un programma cult - e insieme a lei... : Rivoluzione nei palinsesti Mediaset: Torna La Sai l'Ultima, programma cult degli anni 90, e a condurlo potrebbe essere Ilary Blasi. Lady Totti, padrona di casa del Grande Fratello Vip reduce da una estate caldissima tra Balalaika e Wind Summer Festival, potrebbe raccogliere dal prossimo autunno l'er

La sai l'ultima? Ilary Blasi condurrà con Totti il programma? : Ilary Blasi è diventata una delle conduttrici di punta di Mediaset. A lei è stata affidata la conduzione del 'Grande Fratello Vip', programma top del Biscione di cui ha condotto ben tre edizioni del ...

Ilary Blasi verso La Sai l'Ultima/ Con lei anche Francesco Totti? Indiscrezione bomba : Ilary Blasi condurrà La Sai l'Ultima su Canale 5 con Francesco Totti e Teo Mammucari? L'Indiscrezione bomba, ecco tutti i dettagli.

La sai l'ultima - Ilary Blasi e Mammucari resuscitano lo show : Più che un'indiscrezione, è una certezza: Ilary Blasi e Teo Mammucari in estate condurranno "La Sai l'ultima?", la gara tra barzellettieri provetti in voga negli anni ''0. Il settimanale "Spy" ha ...

Ilary Blasi torna in Tv : cosa condurrà con Teo Mammucari : Teo Mammucari e Ilary Blasi alla conduzione de La sai l’ultima? Il retroscena In questi ultimi giorni sono circolati on line diversi rumor inerenti ad un clamoroso ritorno in prima serata su Canale 5 dello show storico La sai l’ultima. Il programma in base a queste indiscrezioni, dovrebbe andare in onda la prossima Estate. Ma chi ci sarà alla conduzione? Ovviamente non è dato saperlo, ma se l’ultima indiscrezione riportata dal ...

Ilary Blasi condurrà uno storico show di Canale 5 in estate : la news : Ilary Blasi alla guida di uno storico programma Mediaset in estate. Gli spifferi trapelati non hanno dubbi: “Sarà lei al timone del varietà. Al suo fianco Teo Mammucari”. I due sono già rodati dalla conduzione de Le Iene Da tempo c’è nell’aria la voce che vorrebbe il gran ritorno sul piccolo schermo della trasmissione La […] L'articolo Ilary Blasi condurrà uno storico show di Canale 5 in estate: la news proviene da ...

La sai l'ultima - Ilary Blasi e Teo Mammuccari conduttori : Tempo fa si è parlato del ritorno de La sai l'ultima, trasmissione ripescata dal calderone vintage di Cologno Monzese. E' di oggi l'indiscrezione (lanciata da Spy) che Ilary Blasi sarebbe la conduttrice della rinnovata edizione del programma ideato da Gigi Reggi di cui l'ultima edizione risale ad inizio 2008.Il settimanale ha aggiunto che al suo fianco potrebbe esserci una spalla d'eccezione, il marito Francesco Totti. In più si vocifera ...

Corona chiede scusa a Riccardo Fogli : «Mi sento una me**a. Tra Marcuzzi e Ilary Blasi scelgo 100 volte Alessia» : Fabrizio Corona chiede scusa (con riserva) a Riccardo Fogli. Durante la conferenza stampa straordinaria indetta dall'ex fotografo dei vip dopo l'umiliazione inferta al cantante...