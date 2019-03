Replica Il Silenzio dell'acqua - l'ultima puntata visibile in streaming su Mediaset Play : Questa settimana la serie tv con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, "Il silenzio dell'acqua", saluterà il suo pubblico con un finale carico di colpi di scena eclatanti. Domenica 24 marzo, infatti, verrà trasmessa su Canale 5 la quarta e ultima puntata della prima stagione, nella quale si scoprirà finalmente l'identità dell'assassino della sfortunata Laura, uccisa brutalmente la notte della festa a Castel Marciano. Se per caso non si ...

Anticipazioni Il Silenzio dell'acqua 24 marzo : Laura voleva abortire : Il 24 marzo sarà trasmessa su Canale 5 l'ultima puntata della fiction Il silenzio dell'acqua con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini. La storia tratta dalla serie inglese Broadchurch promette un finale a sorpresa, secondo quanto raccontano i protagonisti. La puntata di domani potrà anche essere seguita in replica su Mediaset Play; dall'app, inoltre, si potrà quest'ultimo appuntamento in streaming. Matteo accusato dell'omicidio di Laura Dopo che ...

IL Silenzio DELL'ACQUA - FICTION/ Anticipazioni 24 marzo 2019 : il colpevole è Giovanni? : Il SILENZIO DELL'ACQUA, Anticipazioni del 24 marzo 2019, in prima visione su Canale 5. Giovanni compie un gesto estremo: caso chiuso?

Il Silenzio dell’acqua - anticipazioni ultima puntata il 24 marzo : la verità sulla morte di Laura : Domenica 24 marzo va in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.25, l’ultima puntata de Il silenzio dell’acqua. Si conclude così la serie Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (che ha dichiarato di essersi ispirato alle serie americane per il suo ruolo, in particolare a True Detective), i quali hanno prestato il loro volto a due poliziotti dalle filosofie e dalle provenienze molto differenti. Di fatto una miniserie – ...

Finale Il Silenzio dell’acqua : colpo di scena dell’ultima puntata : Ultima puntata Il silenzio dell’acqua: non ci sarà nessun vero Finale? Quale sarà il Finale de Il silenzio dell’acqua? Dobbiamo aspettarci di tutto. Sia Ambra Angiolini sia Giorgio Pasotti hanno ribadito che non è facile scoprire chi è il vero colpevole della scomparsa di Laura (Caterina Biasiol). Nulla è come sembra. Tra gli indiziati c’è […] L'articolo Finale Il silenzio dell’acqua: colpo di scena ...

Anticipazioni Il Silenzio dell'acqua - quarta e ultima puntata : morte suicida di Giovanni : È giunta al termine la prima stagione de Il silenzio dell'acqua, la nuova serie televisiva di Canale 5, che vede protagonista Ambra Angiolini e che, in queste settimane, ha tenuto compagnia al pubblico della domenica sera, registrando risultati d'ascolto per niente male. Domenica, 24 marzo, alle ore 21.30 verrà trasmesso il quarto e ultimo appuntamento di questa stagione e, intanto, i fan si chiedono già se ci sarà una seconda serie e ...

Anticipazioni Il Silenzio dell'acqua ultima puntata : l'intuizione di Andrea : Domenica 24 marzo andrà in onda su Canale 5, alle 21.20 circa, l'ultima puntata della fiction "Il Silenzio dell'acqua" diretta da Pier Belloni e con protagonista Giorgio Pasotti. Le Anticipazioni ci rivelano che in essa vedremo che Luisa Ferrari ed Andrea Baldini continueranno a lottare per scoprire chi ha ucciso la povera Laura Baldini e ci riusciranno. Ecco allora cosa vedremo. Riassunto penultima puntata fiction con Ambra Angiolini Domenica ...

Il Silenzio dell’Acqua : trama - cast e anticipazioni fiction. Streaming e replica : Il Silenzio dell’Acqua: trama, cast e anticipazioni fiction. Streaming e replica cast e anticipazioni Il Silenzio dell’Acqua Tutto su Il Silenzio dell’acqua. La prima puntata della fiction è stata trasmessa su Canale 5 in prime time l’8 marzo 2019. La serie targata Mediaset e diretta da Pier Belloni è in realtà un remake di Broadchurch, fiction britannica di grande successo. Con una storia intrigante e ricca di misteri, ...