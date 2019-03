IL SEGRETO | anticipazioni puntata di lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Julieta rapita prima delle nozze con Saul : Dopo aver ricevuto temibili minacce, Julieta - ad un passo dalle nozze con Saul - viene sequestrata!

Il SEGRETO - anticipazioni : Gonzalo ha ucciso Donna Francisca (?) : Donna Francisca (Maria Bouzas) in Il Segreto Una serie di clamorosi colpi di scena e attesi ritorni stanno interessando in questi giorni Il Segreto. Gonzalo, il personaggio interpretato da Jordi Coll, uno dei protagonisti più amati della soap spagnola, è tornato a Puente Viejo. L’uomo ha lasciato Cuba ed è ricomparso con un obiettivo ben preciso, vendicarsi di chi lo ha fatto tanto soffrire. Entrato a sorpresa nello studio dei Montenegro, ...

Anticipazioni Il SEGRETO - trame dal 25 al 31 marzo : Francisca si finge morta : Nel corso dell’ultima settimana della telenovela iberica Il Segreto, abbiamo assistito a diverse vicissitudini tra cui il ritorno inaspettato di Gonzalo. Quest’ultimo ha fatto irruzione nello studio di Donna Francisca - ancora catatonica - e le ha sparato a sangue freddo, presumibilmente uccidendola. Tuttavia la Montenegro stupirà tutti facendo credere di essere morta. Spoiler Il Segreto: Gonzalo alla veglia funebre di Francisca, i sospetti di ...

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - anticipazioni fino al 29 marzo : Parte una nuova SETTIMANA con Il SEGRETO e come sempre riepiloghiamo le anticipazioni su quello che vedremo fino a venerdì 29 marzo 2019. Ecco le trame ufficiali delle puntate: Gonzalo uccide Donna Francisca e, con la complicità di Fernando, sistema tutto in modo da fare sembrare che lei sia morta mentre dormiva. Appena si sparge la voce della morte di Francisca, tutti si presentano alla Villa per fare le condoglianze e ricordare, nel bene e nel ...

Anticipazioni Il SEGRETO - puntate spagnole : un addio sconvolgente : Il Segreto, Anticipazioni straniere: Julieta e Saul lasciano Puente Viejo? Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto hanno dell’incredibile: Julieta e Saul potrebbero lasciare presto la soap iberica. Ma come si arriverà a questo punto? Julieta è stata violentata dai Molero, uccisi poi da Carmelo e seppelliti con l’aiuto di Don Berengario. La ragazza, che dopo quel brutale episodio, non è più la stessa non ha voluto raccontare la ...

Anticipazioni - Il SEGRETO : Antolina schiavizza e avvelena Elsa : Nuovo appuntamento dedicato a Il Segreto, la telenovella diretta da Aurora Guerra, arrivata alla sua decima stagione in Spagna. Le Anticipazioni delle puntate, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Antolina sarà disposta a tutto pur di allontanare Elsa da Isaac, tanto da umiliarla ed avvelenarla. Il Segreto: Elsa trattata come schiava da Antolina La rivalità tra Antolina e Elsa sarà al centro delle vicende ambientate a Il ...

Anticipazioni Il SEGRETO : Francisca decisa ad uccidere Fernando : Nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Gli spoiler degli episodi che il pubblico italiano vedrà le prossime settimane, svelano che Francisca Montenegro (Maria Bouzas) dopo essersi allontanata dal set per parecchio tempo, si riaffaccerà alle vicende ambientate a Puente Viejo. La matrona principale dello sceneggiato sarà ancora più malvagia di prima, pronta a sbarazzarsi dei suoi ...

Il SEGRETO anticipazioni : EUSTAQUIO fa una proposta a SEVERO - quale sarà? : EUSTAQUIO Molero (Carlos Manuel Diaz) diventerà un problema sempre più importante per SEVERO Santacruz (Chico Garcia) nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: quest’ultimo entrerà infatti in contrasto con l’anziano uomo sui territori di Las Lagunas. Eh sì: se ci avete letto in precedenza, sapete già che SEVERO acquisterà quei territori quando perderà ogni sua azienda e vorrà avviare negli stessi una risaia per sostenere ...

Anticipazioni - Il SEGRETO : il padre del bambino di Antolina non è Isaac : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le Anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che i telespettatori scopriranno che Antolina non aspetta un figlio da Isaac ma da Juanote, durante una conversazione con Dolores. Il Segreto: Antolina vuole uccidere Elsa Antolina sarà l'assoluta protagonista delle puntate de Il Segreto in programma nelle prossime ...

Il SEGRETO - Raimundo nasconde qualcosa : anticipazioni trame dal 24 al 29 marzo : Proseguono le storie di Puente Viejo, la cittadina spagnola dell’800 che è teatro delle vicende che narra la popolare soap opera Il segreto, in onda tutti i giorni della settimana a esclusione del sabato. I nuovi episodi vanno in onda ogni giorno dalle 16.30 in poi su Canale 5; va notato che, alla domenica, l’appuntamento è doppio e inizia leggermente prima, alle 16.20. Di seguito le anticipazioni sulle trame dei vari episodi della ...

Il SEGRETO anticipazioni Spagnole : Francisca ritorna dal regno dei morti impugnando una pisola! : Un video promo andato in onda in Spagna mostra il ritorno della Montenegro dopo la messinscena della sua morte. Contro chi minaccerà di sparare?

