Il giovane produttore e la rockstar | Con Liga in cerca dell' essenziale

(Di domenica 24 marzo 2019) Federico Nari, 29 anni, ha lavorato con l'artista sull'album «Start» ora primo in classifica: «"Luciano ha puntato su di me per il suo nuovo inizio, ma probabilmente a beneficiarne sono stato io»

