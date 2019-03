“Il film sulla camorra è prodotto dai clan” | il Viminale lo blocca 

Pierfrancesco Favino verso Cannes con il film “Il traditore” di Bellocchio : Secondo The Hollywood Reporter il film di Bellocchio su Buscetta potrebbe approdare al prossimo festival di Cannes L'Italia a Cannes con Pierfrancesco ...

“Il Padrino” : 50 anni fa usciva il romanzo di Mario Puzo che ispirò il celebre film : Il personaggio di Don Vito Corleone è divenuto immortale grazie soprattutto alla magistrale interpretazione di Marlon Brando: ma se il film di Francis Ford Coppola è ancora riconosciuto come uno dei successi più importanti della storia del cinema, quando uscì, nel 1969, anche il romanzo a cui è ispirato non fu da meno. Sono trascorsi cinquant'anni da quando Mario Puzo pubblicava "The Godfather".Continua a leggere

Alla Casa del Cinema “Il Talento della Fantasia” - docufilm dedicato alla vita e all’arte di Elvio Porta : Lunedì 25 febbraio 2019 ore 21.00 alla Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni, 1 Roma Un docufilm per ricordare uno dei massimi commediografi e sceneggiatori della nostra epoca. Scritto prodotto e diretto da Gianni Ciuffini in omaggio alla memoria di un grande amico con le testimonianze di chi ha avuto con lui un percorso di lavoro e di amicizia: Giuliana De Sio, Lina Sastri, Mariano Rigillo, Leo Gullotta, Enzo Decaro, Danila Bonito, ...

Mia Martini rivive a Sanremo - Serena Rossi canta Almeno Tu Nell’Universo : “Il film è un atto d’amore per lei” (video) : Mia Martini, lo diceva Renato Zero ne La grande assente, è ancora lì che suona il suo piano: Serena Rossi canta Almeno Tu Nell'Universo, la sua canzone per antonomasia. La sua esibizione non è un caso, perché l'attrice ha interpretato proprio Mia Martini nel film Io sono Mia di Riccardo Donna, trasmesso nelle sale dal 14 al 16 gennaio e in onda su Rai1 il 12 febbraio. Claudio Baglioni racconta a Virginia Raffaele che nel 1970 rimase colpito ...