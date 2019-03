Il dominio della Reggina e la ‘risposta’ del tecnico Drago | l’esilarante reazione del web ...

Lotta libera - World Cup Yakutsk 2019 : dominio della Russia - 9-1 all’Iran in finale : Si è disputata a Yakutsk, in Russia, la World Cup di Lotta libera: nella prima fase le otto Nazionali partecipanti sono state divise in due gironi da quattro squadre in base al ranking. Al termine della prima fase la classifica ha determinato gli accoppiamenti delle finali. Successo della Russia, che nell’atto conclusivo batte 9-1 l’Iran. Terzo gradino del podio per gli USA, che nella finalina superano il Giappone per 6-4. Al quinto ...

LIVE Dinamo Mosca-Civitanova volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-1 - dominio della Lube nel primo set : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Dinamo Mosca-Civitanova, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. Allo Sports Palace della capitale russa andrà in scena un match fondamentale e che mette in palio una fetta importante della qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale, la Lube va a caccia dell’impresa in trasferta su un campo particolarmente ostico e rovente: i tifosi ...

Lotta - Europei Under 23 Novi Sad 2019 : assegnati i primi titoli nella greco-romana. dominio della Georgia - un oro per la Russia : Seconda giornata di gare a Novi Sad, in Serbia, agli Europei Under 23 di Lotta: oggi sono stati assegnati i primi cinque titoli nella greco-romana. Dominio della Georgia, che ne conquista quattro, mentre uno va alla Russia. Dopo le premature eliminazioni di ieri, oggi non vi erano azzurri al via, neppure nelle altre cinque categorie che hanno visto svolgersi le eliminatorie. nella categoria -55 kg successo del Georgiano Nugzari Tsurtsumiam che ...

Tuffi - World Series 2019 : dominio assoluto della Cina nella prima tappa di Sagamihara : La Cina ha recitato il ruolo della dominatrice assoluta nella prima tappa delle World Series a Sagamihara. Dieci gare e altrettante vittorie per la squadra cinese, che ha confermato le aspettative della vigilia. Una supremazia schiacciante sia nelle prove individuali sia in quelle di sincro, anche se in alcune gare il resto del mondo ha provato ad impensierire la super potenza asiatica. La gara sicuramente più bella è stata quella della ...

VIDEO Lazio-Roma 3-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. dominio biancoceleste : Il derby capitolino premia la Lazio nell’anticipo serale della 26ma giornata della Serie A di calcio: Roma annichilita e battuta 3-0 sotto i colpi di Caicedo nel primo tempo, e di Immobile (rigore) e Cataldi nella ripresa. I giallorossi restano quinti in classifica e rimandano l’aggancio all’Inter, anzi vedono avvicinarsi i biancocelesti, ora distanti soltanto tre punti. GLI Highlights DI Lazio-Roma 3-0 IL GOL DI ...