Il Congresso Mondiale delle Famiglie | spiegato bene

Il governo ha ritirato il patrocinio al Congresso Mondiale delle famiglie di Verona : Il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana (foto: Foto Fabio Cimaglia / LaPresse) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato con un post su Facebook che il Congresso mondiale delle famiglie, in programma a Verona dal 29 al 31 marzo, non potrà utilizzare il logo della presidenza del Consiglio come ha fatto finora. “Ho comunicato al ministro Fontana l’ opportunità che il riferimento alla Presidenza del Consiglio sia eliminato e ...

Congresso Mondiale famiglie - è ufficiale : via il logo di Palazzo Chigi - : L'annuncio del presidente e il vicepresidente dell'iniziativa, che fanno sapere: "Siamo orgogliosi di annunciare il Patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia". Ieri il premier Conte aveva deciso ...

Famiglia : 672 ricercatori e docenti Univr contro il Congresso mondiale : Verona, 22 mar. (AdnKronos) - In concomitanza con i preparativi per il XIII World Congress of Families che si svolgerà a Verona, dal 29 al 31 marzo, il dipartimento di Scienze umane dell’università di Verona si è fatto promotore di un documento che "esprime preoccupazione per le posizioni espresse d

Il patrocinio della presidenza del Consiglio al Congresso Mondiale delle Famiglie è stato revocato - dopo molte critiche : È stato revocato dopo molte critiche il patrocinio della presidenza del Consiglio al Congresso Mondiale delle Famiglie (WCF), la contestata manifestazione che si terrà a fine mese a Verona e che riunirà esponenti internazionali di organizzazioni integraliste religiose, antiabortiste, antifemministe

Verona si prepara a resistere contro il Congresso Mondiale delle Famiglie : Avremo convegni, discussioni con ricercatrici di mezza Europa, presentazioni di libri, spettacoli, laboratori, tutta una serie di eventi che vogliono proporre una visione alternativa delle donne, di ...

Weekly Post #14 – Cosa c’è intorno al Congresso Mondiale delle Famiglie : Qual è la rete di organizzazioni integraliste cristiane e politici di destra che sta dietro al contestato evento di Verona, nella nuova puntata del podcast del Post

Congresso Mondiale delle Famiglie : cos'è e perché tante polemiche : Le femministe di 'Non una di meno' stanno organizzando tre giorni di proteste , dibattiti, assemblee e spettacoli che si svolgeranno in città negli stessi giorni del Congresso delle Famiglie. Sabato ...

Si alza la temperatura intorno al Congresso Mondiale della famiglia - Vaticano prende le distanze : Presenti come ospiti Salvini, il ministro Fontana e Giorgia Meloni, contrari i Cinquestelle. Critico anche il Pd. Parolin: 'd'accordo sulla sostanza ma non sulle modalità'

Congresso Mondiale delle Famiglie - c’è chi dice no : «Così torniamo al Medioevo» : Mentre il ministro Salvini conferma la sua presenza al Convegno delle Famiglie a Verona dal 29 al 31 marzo, mentre il Governo si spacca sull’iniziativa tanto voluta dal ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana e dal senatore Simone Pillon, mentre Di Maio si allontana ancora una volta dal collega leghista manifestando il suo totale disaccordo all’evento «chi tratta le donne a quel modo considerandole esseri inferiori figuriamoci ...

Congresso Mondiale famiglie - Zingaretti : “Vogliono donne chiuse in casa - governo squallido”. Ovazione all’Assemblea Pd : “A fine mese si sono dati appuntamento a Verona con il solito atteggiamento bifronte e ipocrita del nostro governo, a loro diciamo che la famiglia è una comunità di affetti, non gerarchie o politiche ideologiche e autoritarie che mirano a costringere a casa le donne”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, cui l’Assemblea del Pd ha riservato in questo passaggio una ‘standing ovation’. L'articolo Congresso mondiale famiglie, ...