Il clamoroso annuncio della UAE Emirates – Fabio Aru costretto ad un lungo stop

Mahmood - il clamoroso e italianissimo annuncio : "Ok - adesso ve lo posso dire..." : "Ok ve lo posso dire, rappresenterò l'Italia all'Eurovision Song Contest con Soldi. Non vedo l'ora". Mahmood, fresco vincitore del festival di Sanremo con il brano Soldi, ha sciolto la riserva annunciando sulla sua pagina Facebook che parteciperà alla manifestazione in programma dal 14 al 18 maggio