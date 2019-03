Il Caso Ias | Pippo Gianni | il decisionista

Inter - Biasin rivela : 'Caso Icardi - decisivo l'incontro con Zhang' : In casa Inter sembra giungere finalmente a conclusione il caso relativo a Mauro Icardi. Un mese e mezzo fa è stata tolta la fascia di capitano al centravanti argentino e da allora questi non è più sceso in campo, saltando anche sfide cruciali per la stagione come il match contro l'Eintracht Francoforte in Europa League e il derby di Milano contro il Milan in campionato. Un ritorno in campo che, però, sembra sempre più immediato. Maurito, ...