Il Camerun di Seedorf si qualifica per la Coppa d’Africa che si giocherà in Egitto

(Di domenica 24 marzo 2019) Ildi Clarence, dopo essersi visto togliere l’assegnazione di paese ospitante in favore dell’, si èto per lad’Africa battendo le Isole Comore.Anche i detentori delstrappano il pass per lad’Africa in programma la prossima estate indal 15 giugno al 13 luglio. I ”leoni indomabili” guidati da Clarencesono la diciannovesima squadra arsi, dopo aver superato per 3-0 le Comore.Eliminato a sorpresa il Gabon di Aubameyang, dopo l’1-1 con il Burundi che invece siper la prima volta nella sua storia a una fase finale. La Nazionale sarà la terza debuttante, dopo il Madagascar e la Mauritania.Questa edizione siper la prima volta in estate ed è stata assegnata all’dopo essere stata tolta al. Nel mese di dicembre la confederazione ...

