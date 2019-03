scuolainforma

(Di domenica 24 marzo 2019) Iattendono il giudizioCassazione e si domandano come la decisioneattesa per il 12 maggio potrà influire sulla sorte del concorso riservato. Sui social essi danno vita a conversazioni nelle quali esprimono il timore che possa saltare tutto. Questo articolo non ha la pretesa di anticipare l’esitoConsulta, ma solo quello di chiarire alcuni concetti fondamentali per la comprensione generalesituazione che si è venuta a determinare.Da dove nasce la preoccupazione Il timore che possa saltare tutto e che il concorso riservato possa essere annullato viene espresso da alcuni. Molti di loro mi hanno contattato preoccupati dopo aver letto in rete alcune discussioni. Dopo il secondo noplenaria è comprensibile che l’ansia prenda il sopravvento e si cominci ad immaginare uno scenario ...

scuolainforma : I possibili effetti della sentenza della Corte Costituzionale sui diplomati magistrali - luigiluccarini : @monacelt In realtà più che di una recessione di una forte tensione sul mercato obbligazionario,, con possibili ef… - alfa_conti : La #Brexit e l'industria auto Gli scenari possibili @Gazzetta_it -