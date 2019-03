I campi in cemento fanno male ai tennisti

agi

(Di domenica 24 marzo 2019) L'antica, reiterata, crociata di Rafa Nadal contro le superfici dure è giusta oppure è strumentale? Il tennis dovrebbe interrogarsi sul tema tanto caro a uno dei suoi protagonisti più famosi, importanti e vincenti, peraltro il simbolo dell'agonista ideale. Che però, ultimamente, con le ginocchia scricchiolanti, sta dribblando sempre più ipiù frequentati dal tennis moderno. Il mancino di Maiorca,one di 11 Roland Garros, ma anche di due Wimbledon (su erba) un Australian Open e tre Us Open (sul duro), ha ragione, perfettamente ragione Ahinoi, lo show business, spinto dalla praticità yankee, ha preso decisamente il sopravvento, dagli Us Open del 1978. Quando lo Slam a stelle e strisce, dopo essere transitato dall'erba (1881-1974) alla terra (1975-1977), ha sposato decisamente ilSeguito, una decina di anni dopo, nel 1986, dagli Australian Open. Perché ilche ...

