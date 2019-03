Gue Pequeno contro Fedez “bravo a ricalcare i passi delle star mondiali”; parla anche di

Gué Pequeno racconta le droghe e il passato da pusher : 'Esperienze che fanno tutti' : Ieri sera sul canale 9 del digitale terrestre è andata in onda un'interessante intervista concessa da Gué Pequeno ai microfoni e alle telecamere di 'La confessione', l'ormai popolarissimo format di interviste di Peter Gomez, direttore del 'Fatto Quotidiano'. Nella parte centrale della chiacchierata il rapper è stato interpellato relativamente al suo rapporto con le droghe. Gomez ha chiesto conto a Gué Pequeno anche di alcune sue vecchie ...

Gué Pequeno su Vasco Rossi e Jovanotti : 'I loro testi non sono più alti dei miei' : Ieri sera è andata in onda un'interessante intervista concessa da Gué Pequeno a Peter Gomez, per il suo ormai popolare format 'La confessione'. Il rapper non si è sottratto a nessuna delle domande, neppure le più personali, tra le tante poste del noto giornalista e direttore dell'edizione on line del Fatto Quotidiano, lanciando alcune frecciatine a Fedez, come già più volte fatto in passato, ma parlando anche di tanti altri personaggi, come ad ...

Gue Pequeno si scaglia contro Fedez : 'Ha avuto comportamenti poco corretti - è astuto' : Gue Pequeno torna a raccontarsi in una nuova intervista televisiva che ha concesso al programma 'La confessione', condotto da Peter Gomez e trasmesso sul canale Nove. Nel corso della lunga chiacchierata, Gue ha parlato anche del suo rapporto con Fedez, ammettendo di non provare grande stima nei suoi confronti, complici una serie di comportamenti poco corretti che mister Ferragni avrebbe avuto dietro le quinte del mondo musicale e che, tuttavia, ...

Gue Pequeno contro Fedez "Ha perso un’occasione per stare zitto" : Tra Gue Pequeno, rapper e produttore musicale, e Fedez non corre buon sangue. Un sentimento che l"ex componente dei Club Dogo non ha mancato di sottolineare durante la trasmissione "La Confessione", condotta da Peter Gomez. Intervistato dal direttore de "Il Fatto Quotidiano", Gue Pequeno ha risposto senza mezzi termini alle domande dirette, e decisamente spigolose, del conduttore su alcuni dei rapper italiani più in vista.Gomez mostra a Gue ...

Gué Pequeno su Fedez : 'Non mi piace e cerca solo successo - la musica è marginale' : Sembra non esserci molta simpatia tra Fedez e Gué Pequeno: nonostante i due condividano lo stesso genere musicale, si dichiarano molto diversi soprattutto come persone e nel loro modo di intendere il rap. Intervistato da Peter Gomez a "La Confessione", il prossimo giudice di "The Voice of Italy" ha utilizzato parole molto forti per dire cosa pensa del collega, e della grande popolarità che ha ottenuto da quando ha incontrato Chiara Ferragni. Gué ...

Guè Pequeno contro Fedez : 'Su Sfera Ebbasta ha perso un'occasione per stare zitto' : I rapporti tra Gué Pequeno e Fedez, che fino a un paio di mesi fa sembravano tornati nell'ambito della cordialità – se non addirittura del rispetto artistico, dopo la partecipazione di Gué Pequeno al concerto di San Siro del primo giugno 2018 – negli ultimi tempi sono tornati ad essere a dir poco burrascosi. Il rapper infatti, pochi giorni dopo l'uscita dell'ultimo album del compagno di Chiara Ferragni, 'Paranoia Airlines', aveva criticato il ...

La Confessione (Nove) - Guè Pequeno : “Dipendente da tutto tranne che dal gioco. Preferisco lo shopping compulsivo” : Venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è il rapper e produttore discografico italiano Guè Pequeno. L’artista e il giornalista affrontano il tema delle dipendenze. “Lei ha detto di avere una dipendenza compulsiva da marchi costosi, da novità. Una dipendenza che la logora”, dice il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “Ognuno ha le sue dipendenze. Io sono stato dipendente da ...

La Confessione (Nove) - Guè Pequeno : “La mia famiglia? Borghese - di sinistra. Io penso ai soldi - mando avanti le cose” : Ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove è il rapper e produttore discografico italiano Guè Pequeno. Figlio del noto giornalista Marco Fini, inviato per Panorama, L’Espresso e Paese Sera, studioso di Resistenza, terrorismo e stragismo, mancato il 4 novembre 2017, il cantante ammette di provenire da una famiglia Borghese, di sinistra: “Era una famiglia di cultura, di persone che ...

La Confessione (Nove) - Gué Pequeno : “Fedez? Su Sfera ha perso un’occasione per tacere. E’ un intrattenitore astuto” : Venerdì 22 marzo alle 22.45 su Nove ospite de “La Confessione” di Peter Gomez è il rapper e produttore discografico italiano Guè Pequeno. Il giornalista mostra al cantante una foto di Sfera Ebbasta, il trapper idolo dei giovanissimi, finito al centro di una bufera mediatica l’8 dicembre 2018 quando in una discoteca, in provincia di Ancona, trovano la morte una mamma e cinque teenager. “Tutti lo hanno conosciuto per la ...

Milano - Gué Pequeno infiamma il Forum e si consacra come 'Padrino' del rap italiano : Era sicuramente uno degli eventi più importanti dell'anno in ambito hip hop 'la prima' al Forum di Assago di Gué Pequeno, e le aspettative sono indubbiamente state soddisfatte, secondo qualcuno addirittura superate. La serata di Gué Pequeno è stata infatti un indiscutibile successo, come può confermare chiunque vi abbia preso parte, oltre che i numerosi video ed i resoconti giornalistici, tutti a dir poco entusiastici, presenti on line. La notte ...

The Voice of Italy - svelati i coach saranno Elettra Lamborghini - Gué Pequeno - Morgan e Gigi D'Alessio : È bastato un post sull apagina di Facebook, perché si ritornasse a parlare di The Voice of Italy , il talent musicale condotto da Simona Ventura su Rai2: 'Habemus giuriam!', si legge, e, di seguito, i ...