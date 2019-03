Grande Fratello | Lucia Orlando diventa attrice e torna a parlare di Filippo

Il Grande Fratello 16 si fa. E nel cast spunta la nipote di De Andrè : Il Grande Fratello 16 torna su Canale 5 dall'8 aprile, subito dopo la finale dell'Isola dei Famosi. Barbara d'Urso è salda al timone e chissà che non accetti la conduzione anche del Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip - svelati due probabili concorrenti per la prossima edizione : Mediaset sta già lavorando alla prossima edizione del Grande Fratello Vip, l'azienda deve ripartire da zero poiché Ilary Blasi ha declinato l'invito a condurre il programma come ha fatto con La sai l'...

Barbara d’Urso svela in anteprima il promo completo del Grande Fratello 16 : Barbara d’Urso pubblica in esclusiva l’esilarante promo del Grande Fratello 16 L’energica e inarrestabile Barbara d’Urso trova sempre un modo per sorprendere i suoi fan. Questa volta l’ha fatto attraverso il nuovissimo promo della sedicesima edizione del Grande Fratello, che ormai è quasi ai nastri di partenza. La conduttrice col cuore, dopo aver postato un […] L'articolo Barbara d’Urso svela in ...

Barbara D'Urso condurrà la sedicesima edizione del Grande Fratello : si parte ad aprile : Sarà Barbara D'Urso la conduttrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, il reality show di Mediaset in onda su Canale 5. La D'Urso ha ora ben 4 programmi tv da mandare avanti: oltre al GF, infatti, dovrà contemporaneamente rimanere al timone di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live - Non è la D'Urso, senza tenere conto anche della celebre serie tv, sempre targata Mediaset, La dottoressa Giò, le cui riprese ripartiranno ...

Barbara D’Urso lancia il promo del Grande Fratello : la novità (VIDEO) : Barbara D’Urso a sorpresa lancia lo spot della nuova edizione del Grande Fratello 16 Ieri sera i telespettatori dello speciale di C’è Posta Per Te, puntata dedicata al meglio dell’edizione conclusasi sabato scorso e che ha fatto registrare un ottimo ascolto pari al 18,29% di share e 3.197.000 telespettatori, si saranno accorti, tra un blocco pubblicitario e l’altro, del primo promo del Grande Fratello 16 con Barbara ...

Barbara d'Urso - spot Grande Fratello 16/ Video : social in delirio - cresce l'attesa : La 16esima edizione del Grande Fratello non solo è dietro l'angolo, ma verrà condotta nuovamente da Barbara d'Urso, eccovi il primo spot ufficiale.

Oggi in edicola un «Grande fratello» contro l'inquinamento : Nelle pagine di cronaca tutte le procedure per la sicurezza sui bus in atto nel Bresciano. Nella pagina dedicata all'agricoltura un focus sull'accordo tra Italia e Cina , che potrebbe aprire un nuovo ...

Grande Fratello 2019 - il promo con Barbara d'Urso (VIDEO) : A poche settimane dalla partenza della sedicesima edizione del Grande Fratello, puntualmente sbucano i primi spot promozionale tra un blocco pubblicitario l'altro. La conduzione è affidata nuovamente alla stacanovista Barbara d'Urso che così raggiunge quota 'cinque' nel numeratore delle sue edizioni e avrà in mano contemporaneamente 4 trasmissioni nello stesso periodo.Grande Fratello 16 andrà a sommarsi con l'appuntamento giornaliero di ...

Ilary Blasi non condurrà il Grande Fratello Vip? Quarto figlio in arrivo? : Alla richiesta di condurre la quarta edizione del "Grande Fratello Vip", Ilary Blasi avrebbe deciso di declinare l"invito e di preferire le pantofole pelose ai tacchi a spillo che solitamente indossa in tv nei suoi look super glam, quest"anno accompagnati da originali parrucche.A riportare l"indiscrezione è TvBlog che ha scritto che, sempre per suo volere, sarebbe a rischio anche la sua conduzione di "La Sai L"Ultima?" che arebbe dovuto ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi avrebbe detto no alla prossima edizione del reality : Sarebbe in corso una vera e propria rivoluzione in casa Mediaset riguardante i palinsesti della prossima stagione televisiva. E in queste ore si comincia a parlare già del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi per tre edizioni, il quale dovrebbe ritornare in onda su Canale 5 nella stagione televisiva 2019-2020. A quanto pare, però, la signora Totti potrebbe non essere più la conduttrice: Ilary, infatti, pare che abbia ...

Ilary Blasi avrebbe rifiutato la conduzione del Grande Fratello Vip (RUMORS) : Mentre ancora sono tanti i dubbi sui personaggi che prenderanno parte al nuovo Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso, sembra che Mediaset stia già cominciando a pensare alla prossima stagione televisiva. Il Grande Fratello Vip che dovrebbe essere confermato, potrebbe non essere più condotto da Ilary Blasi che, secondo indiscrezioni che circolano in rete, avrebbe rifiutato la proposta. Ilary Blasi avrebbe deciso di non condurre il Gf ...

Grande Fratello 16 2019 : cast - concorrenti e conduttrice. Quando inizia : Grande Fratello 16 2019: cast, concorrenti e conduttrice. Quando inizia Quando inizia il Grande Fratello 16 È ufficiale: a breve andrà in onda il Grande Fratello 2019. Il celebre reality show, versione italiana del format olandese Big Brother, giunge così alla 16sima edizione con tanti nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco. Il programma in questi anni è stato un trampolino di lancio per ragazzi che hanno raggiunto la notorietà ...

Casting di Wobinda per Grande Fratello e Zecchino d'Oro e di DS Model per eventi e Tv : Casting attualmente in corso, a cura di Wobinda Produzioni, per il Grande Fratello e lo Zecchino d'Oro. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni, a cura di DS Model Management per la realizzazione di una serie televisiva (riprese a Milano e Torino) e numerosi eventi nel Nord Italia (Parma, Cuneo, Portogruaro). Wobinda Produzioni Già da qualche tempo teniamo aggiornati i lettori sui Casting per la nuova edizione del Grande Fratello, organizzati ...

Alberto Mezzetti sbarca al Grande Fratello brasiliano e spopola su Instagram : Alberto Mezzetti sbarca al Grande Fratello brasiliano e spopola su Instagram. Il Tarzan di Viterbo, che aveva conquistato il pubblico con la sua fisicità e tanta ironia, è pronto a stregare il Brasile. Alberto, reduce dalla vittoria al GF condotto da Barbara D’Urso, è volato dall’altra parte del mondo con una missione: vincere il Grande Fratello brasiliano e per ora sembra sulla buona strada, visto che i fan della trasmissione sono ...