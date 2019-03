Grande Fratello 2019 | il promo con Barbara d' Urso VIDEO

Ilary Blasi non condurrà il Grande Fratello Vip? Quarto figlio in arrivo? : Alla richiesta di condurre la quarta edizione del "Grande Fratello Vip", Ilary Blasi avrebbe deciso di declinare l"invito e di preferire le pantofole pelose ai tacchi a spillo che solitamente indossa in tv nei suoi look super glam, quest"anno accompagnati da originali parrucche.A riportare l"indiscrezione è TvBlog che ha scritto che, sempre per suo volere, sarebbe a rischio anche la sua conduzione di "La Sai L"Ultima?" che arebbe dovuto ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi avrebbe detto no alla prossima edizione del reality : Sarebbe in corso una vera e propria rivoluzione in casa Mediaset riguardante i palinsesti della prossima stagione televisiva. E in queste ore si comincia a parlare già del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi per tre edizioni, il quale dovrebbe ritornare in onda su Canale 5 nella stagione televisiva 2019-2020. A quanto pare, però, la signora Totti potrebbe non essere più la conduttrice: Ilary, infatti, pare che abbia ...

Ilary Blasi avrebbe rifiutato la conduzione del Grande Fratello Vip (RUMORS) : Mentre ancora sono tanti i dubbi sui personaggi che prenderanno parte al nuovo Grande Fratello Nip condotto da Barbara D’Urso, sembra che Mediaset stia già cominciando a pensare alla prossima stagione televisiva. Il Grande Fratello Vip che dovrebbe essere confermato, potrebbe non essere più condotto da Ilary Blasi che, secondo indiscrezioni che circolano in rete, avrebbe rifiutato la proposta. Ilary Blasi avrebbe deciso di non condurre il Gf ...

Grande Fratello 16 2019 : cast - concorrenti e conduttrice. Quando inizia : Grande Fratello 16 2019: cast, concorrenti e conduttrice. Quando inizia Quando inizia il Grande Fratello 16 È ufficiale: a breve andrà in onda il Grande Fratello 2019. Il celebre reality show, versione italiana del format olandese Big Brother, giunge così alla 16sima edizione con tanti nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco. Il programma in questi anni è stato un trampolino di lancio per ragazzi che hanno raggiunto la notorietà ...

Casting di Wobinda per Grande Fratello e Zecchino d'Oro e di DS Model per eventi e Tv : Casting attualmente in corso, a cura di Wobinda Produzioni, per il Grande Fratello e lo Zecchino d'Oro. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni, a cura di DS Model Management per la realizzazione di una serie televisiva (riprese a Milano e Torino) e numerosi eventi nel Nord Italia (Parma, Cuneo, Portogruaro). Wobinda Produzioni Già da qualche tempo teniamo aggiornati i lettori sui Casting per la nuova edizione del Grande Fratello, organizzati ...

Alberto Mezzetti sbarca al Grande Fratello brasiliano e spopola su Instagram : Alberto Mezzetti sbarca al Grande Fratello brasiliano e spopola su Instagram. Il Tarzan di Viterbo, che aveva conquistato il pubblico con la sua fisicità e tanta ironia, è pronto a stregare il Brasile. Alberto, reduce dalla vittoria al GF condotto da Barbara D’Urso, è volato dall’altra parte del mondo con una missione: vincere il Grande Fratello brasiliano e per ora sembra sulla buona strada, visto che i fan della trasmissione sono ...

Grande Fratello - Matteo Gentile e Alessia Prete si sono lasciati : 'Sbagli dettati dalla rabbia e dalla delusione' : E' finita la storia d'amore, nata fra le mura della casa del Grande Fratello edizione 2018, fra Matteo Gentile e Alessia Prete . I due si sono conosciuti e fidanzati all'interno della casa di ...

Grande Fratello 2019 - ecco i concorrenti : Ivana Icardi - l'ex marito di Tina Cipollari e la mamma di Giulia Salemi : Mentre per l'Isola dei Famosi probabilmente arriverà un periodo di riposo, fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello , che andrà in onda sulle rete Mediaset ad aprile e che ...

Grande Fratello Nip 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : tutte le indiscrezioni sulla quindicesima edizione del reality show prodotto da Endemol Shine Italia, in onda prossimamente...

Grande Fratello 2019 : Nuovo nome nel Cast e nuova opinionista che affiancherà Cristiano Malgioglio - : Il Grande Fratello sta per tornare e, come detto in precedenti articoli, i concorrenti saranno composti da personaggi che hanno a che fare con il mondo dello spettacolo magari affiancati da qualcuno meno conosciuto. Vi avevamo fatto già due possibili nomi che possono dare soddisfazioni all'interno delle mura di Cinecittà . Adesso ne arriva un ...

Grande Fratello 16 - il nuovo cast : dall'ex di Tina al fidanzato di Ciacci (Rumors) : Barbara D'Urso è a dir poco instancabile e, in queste settimane, si sta preparando per il debutto della nuova edizione del Grande Fratello 16 che vedremo in onda da lunedì 8 aprile su Canale 5. Una nuova attesissima edizione che arriva a distanza di un anno dal ritorno in video della versione 'classica' del reality show, che tanta fortuna ha ottenuto dal punto di vista degli ascolti. E in queste ore circolano le prime indiscrezioni su quelli che ...

Karina Cascella si candida come opinionista del Grande Fratello o de L'Isola dei Famosi : Karina Cascella, ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne, ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv in cui parla dei suoi progetti futuri dopo anni trascorsi nei vari salotti tv come opinionista. La 39enne ha ringraziato Maria De Filippi, la quale l'ha lanciata in tv quando aveva solamente 22 anni vedendo in lei un potenziale e Barbara D'Urso che continua ad invitarla nelle sue trasmissioni pomeridiane accanto ad altri ...