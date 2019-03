Grande attesa per ' Torna a casa | Jimi!' della Tucker Film

Barbara d'Urso - spot Grande Fratello 16/ Video : social in delirio - cresce l'attesa : La 16esima edizione del Grande Fratello non solo è dietro l'angolo, ma verrà condotta nuovamente da Barbara d'Urso, eccovi il primo spot ufficiale.

Scherma - Coppa del Mondo : fioretto protagonista ad Anaheim. Grande attesa per gli azzurri : I protagonisti della Coppa del Mondo di fioretto tornano subito in pedana due settimane dopo la prova del Cairo. Questa volta si gareggia negli Stati Uniti ad Anaheim per il secondo Grand Prix della stagione. C’è davvero Grande attesa per un’Italia che punta alla vittoria. Un successo che ha centrato Daniele Garozzo sulle pedane egiziane, con il terzo posto di Alessio Foconi e il quinto di Giorgio Avola. Gli azzurri sono tra i ...

F1 - E' la solita Grande attesa : la Ferrari si gioca moltissimo - Vettel si gioca tutto : ... team principal prodigo di parole dolci per la sua 'prima guida' e pronto a scommettere su una grande stagione del quattro volte campione del mondo tedesco. Perché, in fondo, il nodo è proprio questo.

Cina : Grande attesa per “The Crystal” - il grattacielo orizzontale più alto del mondo all’interno dello spettacolare progetto Raffles City Chongqing [FOTO] : 1/18 ...

Carnevale di Sciacca con record di presenze : Grande attesa per la serata finale : Cresce l'attesa per la serata finale del Carnevale di Sciacca: per cinque giorni la cittadina termale dell'agrigentino si è trasformata in una discoteca a cielo aperto. Arrivati da ogni parte della Sicilia, in migliaia hanno invaso le strade per festeggiare il Carnevale di Sciacca 2019. record di presenze Sono state registrate duecentomila presenze nella 119esima edizione del Carnevale di Sciacca, il picco si è avuto, soprattutto, nelle giornate ...

Messaggio Medjugorje 25 febbraio 2019 : Grande attesa per le parole comunicate alla veggente Mirjana : Di Redazione NN.it - 24/02/2019 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Come ogni 25 del mese, ed ogni 2, a partire dal 1981, quando avvenne la prima apparizione, il 24 giugno,, i fedeli di tutto il mondo attendono il Messaggio della Madonna di Medjugorje, che verrà riportato come sempre dalla veggente Mirjana Pavlovic-Lunetti. Il Messaggio della Madonna di giorno 25 febbraio 2019 verrà ...

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : Trieste accoglie i big azzurri. Grande attesa per la prima prova di selezione nazionale : Domani a Trieste è in programma la Coppa Tokyo 2020. Si tratta della prima prova di selezione nazionale per i Campionati Europei e per i Campionati Mondiali di quest’anno. Grande attesa per questa manifestazione, perchè saranno presenti tutti i migliori tuffatori italiani. La Coppa Tokyo 2020 rappresenta un primo passo, ma subito molto importante per la qualificazione ai due appuntamenti più importanti dell’intera stagione. In campo ...

LIVE Sci di fondo - 10 e 15 km Cogne 2019 in DIRETTA : Grande attesa per Francesco De Fabiani : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km femminile e della 15 km maschile a tecnica classica che si disputano a Cogne, ultimi due appuntamenti di Coppa del Mondo prima dei Mondiali di Seefeld. Entrambe le gare si disputano con partenza a intervalli Al femminile c’è attesa per capire quali potrebbero essere le azzurre in grado perlomeno di ben figurare alla prossima rassegna iridata, stante l’assenza di una vera e propria ...

Sky Cinema Oscar - in attesa della Grande notte oltre 90 film premiati : Anche quest’anno Sky Cinema è la casa degli Oscar® e, in occasione della 91ª edizione degli Academy Awards®, dedica un intero canale -acceso 24 ore su 24 e in alta definizione - ai film premiati con l’ambita statuetta. Per più di due settimane, da venerdì 15 febbraio a domenica 3 marzo, infatti, Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky...

Sci – L’attesa è finita - il Grande fondo torna dopo 12 anni : sabato e domenica la Coppa del Mondo fa tappa a Cogne : dopo 12 anni d’assenza, la Coppa del Mondo di fondo arriva a Cogne per l’ultima tappa dei Campionati Mondiali di Seefeld Dalla Finlandia alla Valle d’Aosta. dopo Lahti, la Coppa del Mondo di fondo arriva a Cogne per l’ultima tappa prima dei Campionati Mondiali di Seefeld. Sono dodici anni che il circuito degli sci stretti non si fermava nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. C’è grande fermento per vedere all’opera i ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 febbraio : Grande attesa per le staffette del biathlon : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di questo 8 febbraio. Tante carne al fuoco, o forse, al gelo quella che ci apprestiamo a gustare…Da non perdere i Mondiali di sci alpino che assegneranno le medaglie nella combinata femminile. Assente Mikaela Shiffrin tante saranno le candidate al successo e la nostra Federica Brignone vorrà provarci. Poi sarà la volta dei Mondiali sulle singole distanze di speed skating dove ...

Sul bordo del Canal Grande - in attesa del cadavere di Calatrava : Nel 2008 mi sono seduto sul bordo del Canal Grande in attesa del cadavere del Ponte di Calatrava e oggi quel cadavere mi sta scorrendo davanti. Undici anni non sono nemmeno tanti per veder trionfare la realtà. Il Comune di Venezia ha deciso di modificare sostanzialmente l’archimostro voluto e battez

Spazio - Grande attesa per il lancio “biblico” di Bereshit verso la Luna : la navicella israeliana ne studierà il campo magnetico e porterà un po’ della cultura umana a bordo : Nonostante Neil Armstrong abbia posato piede per la prima volta sulla superficie Lunare quasi 50 anni fa, solo altri due Paesi nel mondo sono riusciti a realizzare un atterraggio “morbido” sul nostro satellite: Unione Sovietica e Cina. Ora Israele intende unirsi a questo club esclusivo. SpaceIL è un’organizzazione israeliana che sta guidando la nazione verso le stelle dal 2011. Fondata con l’intenzione di promuovere l’educazione scientifica e ...

Mondiali Sci alpino 2019 - Super G femminile alle 12 : 30 : Grande attesa per Sofia Goggia : Si aprono ad Are in Svezia i Mondiali di sci alpino. Oggi il Super G femminile che vede tra le possibili protagoniste l'azzurra Sofia Goggia , tornata sulle piste dopo l'infortunio e subito a podio , ...