Gran Bretagna sempre più nel caos | oltre 5 milioni di firme per bocciare la Brexit

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2019 in DIRETTA : a breve il via di gara-2 - Cairoli cerca il bis!

VIDEO Tony Cairoli vince gara-1 del GP Gran Bretagna : highlights e sintesi - dominio dell’italiano : Tony Cairoli ha incominciato alla Grande il GP di Gran Bretagna, seconda tappa del Mondiale Motocross MXGP. Il siciliano ha infatti vinto gara-1 e ha così conquistato la terza vittoria consecutiva in questo avvio di stagione, il nove volte Campione del Mondo ha dominato la prova e ha fatto valere il suo infinito talento: si tratta di un’affermazione importante che gli permette di allungare ulteriormente in classifica generale e di compiere ...

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2019 in DIRETTA : dalle 17.10 gara-2 - Cairoli cerca il bis!

Motocross - Risultato GP Gran Bretagna MXGP 2019 : Tony Cairoli approfitta della caduta di Tim Gajser e fa sua gara-1 : Non c’è due senza tre! Tony Cairoli (KTM) vince anche gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MXGP nella splendida cornice di Matterley Basin e prosegue nella sua stagione immacolata con tre manche disputate ed altrettanti successi. Il nove volte campione del mondo chiude con il tempo complessivo di 36:37.831 ma, per salire sul gradino più alto del podio, deve ringraziare la caduta dello sloveno Tim Gajser (Honda) che comandava la ...

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2019 in DIRETTA : Cairoli domina gara-1! Paulin e Gajser con caduta completano il podio

Diretta Motocross/ Gp Gran Bretagna 2019 - streaming video e tv : comincia gara 1! : Diretta Motocross: info streaming video e tv, orario di gara 1 e gara 2 per il Gran premio della Gran Bretagna 2109, atteso oggi a Matterley Basin.

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2019 in DIRETTA : Tony Cairoli prova il primo allungo

Motocross - GP Gran Bretagna 2019 : a che ora corre Tony Cairoli? Orari - tv e streaming : Oggi, 24 marzo, secondo round del Mondiale 2019 di Motocross. Sul tracciato di Matterley Basin (Gran Bretagna) Antonio Cairoli andrà all’assalto del successo in entrambe le manche in programma, facendo valere la legge del più forte. La Qualifying race di ieri ha un po’ il sapore dell’amarezza per Tony: in testa senza se e senza nel corso di tutta la run, è incappato in un errore che ha favorito l’alfiere della Honda Tim ...

Motocross oggi - GP Gran Bretagna MXGP 2019 : orari delle gare e come vederle in tv e streaming : Dopo le qualifying races di ieri, è tempo del secondo appuntamento stagionale per il Mondiale Motocross, a Matterley Basin, per il GP di Gran Bretagna 2019. Tutto è pronto, dunque, per il ritorno del duello tra il campione del mondo in carica, Jeffrey Herlings e il nostro Tony Cairoli, autore di una splendida doppietta in Argentina che ha fruttato al nove volte iridato 50 punti decisamente pesanti. Cercheremo di capire le condizioni fisiche ...

Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2019 : Antonio Cairoli è secondo in qualifica dietro a Gajser dopo aver condotto fino all’ultimo giro : Comincia con un beffardo secondo posto in Qualifying Race il weekend di Antonio Cairoli, il quale ha comunque dimostrato di potersi giocare il successo sulla pista di Matterley Basin in vista delle due manche ufficiali di gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2019, secondo round stagionale del Mondiale MXGP. Il fuoriclasse italiano della KTM ha dominato la corsa in lungo e in largo, partendo a razzo dal cancelletto e mantenendo la prima piazza ...

Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2019 : qualifiche e gare. Programma - orari - tv e streaming : Dopo tre settimane di pausa è finalmente giunto il momento di tornare in pista a Matterley Basin per il Gran Premio di Gran Bretagna, secondo round del Mondiale Motocross 2019. Fari puntati sul fenomenale siciliano Antonio Cairoli, reduce dalla doppietta nell’esordio stagionale in Argentina e leader della classifica generale con 6 punti di vantaggio sullo sloveno Tim Gajser. Il pilota azzurro nove volte campione del mondo proverà a bissare ...

Motocross - GP Gran Bretagna 2019 : Jorge Prado salterà l’appuntamento a Matterly Basin in Mx2. Infortunio alla spalla sinistra per lo spagnolo : Niente da fare per lo spagnolo Jorge Prado. Il campione del mondo in carica della Mx2, trionfatore anche nel primo round del Mondiale 2019 della categoria citata in Argentina in sella alla KTM, non sarà al via del prossimo appuntamento in Gran Bretagna a Matterly Basin. Prado, come comunicato dal team austriaco, si è procurato una leggera lesione alla spalla sinistra in allenamento e quindi non potrà essere in condizione di essere parte ...