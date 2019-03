Governo | Conte | La mia esperienza finirà con questo esecutivo

Conte a Lecce : “La mia esperienza termina con questo Governo. Salvare il Movimento? Parliamo di sondaggi” : “Io personalmente l’ho detto, non ho la prospettiva di lavorare a una nuova esperienza di governo. La mia esperienza di governo termina con questo”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso del suo viaggio in Puglia durante il quale ha annunciato fondi contro la Xylella e risarcimenti per i lavoratori Tap, ha anche parlato per la prima volta esplicitamente del suo futuro. Dopo che in questi giorni sono uscite ...

Di Maio e Salvini sono 'il gatto e la volpe' - Conte è Pinocchio : Tv-Boy disegna il Governo gialloverde : Il secondo murale dedicato a Virginia Raggi che un anno fa aveva fatto cancellare il bacio tra i due vicepremier (dedica: "L'arte è per sempre"). Il terzo ritrae papa Francesco con un bambino sulle spalle mentre scrive "Stop Abuse" con la bomboletta

Congresso Verona - Conte prende le distanze da evento di Fontana : “Via patrocinio del Governo” : Il premier Conte chiarisce la posizione di Palazzo Chigi sul Congresso di Verona: "All'esito di un'approfondita istruttoria e dopo un'attenta valutazione dei molteplici profili coinvolti, ho comunicato al Ministro Fontana l'opportunità che il riferimento alla Presidenza del Consiglio sia eliminato e gli ho rappresentato le ragioni di questa scelta"Continua a leggere

Giuseppe Conte - ribaltone di Governo. Retroscena da Palazzo Chigi : sta con Salvini e frega Di Maio : Il lunedì non porta pace. Dopo un week-end di scontri a distanza tra Lega e M5S sulla flat tax alle famiglie, la proposta annunciata da Matteo Salvini, ieri si è ripreso. Ha riaperto il fuoco il leader della Lega, di prima mattina, ricordando che l' operazione è nel contratto di governo e che bastan

[L'analisi] Un terzo degli spazi tv è per il Governo - Di Maio straccia pure Conte : Tra gli italiani meno invidiati probabilmente ci sono i ricercatori dell'Osservatorio di Pavia. Costretti a seguire Tg, programmi di approfondimento politico e rubriche delle tre reti RAI per studiare ...

Terremoto - il Governo pronto a nominare il commissario. Toma : "Voglio parlarne col premier Conte" : Il presidente della Regione è intervenuto in merito al decreto legge in via di definizione, che prevede anche l'assegnazione al Molise di 50 milioni di euro, per la ricostruzione nei comuni colpiti ...

Berlusconi contesta i tifosi del Governo : assurdo dargli fiducia : L'insegna sulla costruzione grigia, bassa e deserta, suona beffarda: "Basilicata Airport Enrico Mattei-Pisticci". Intorno, sembra tutto in abbandono, anche se sulla breve pista, tra sassi ed erbacce, riposa un piccolo aereo da turismo da 12 posti. Silvio Berlusconi, che arriva da Milano per la sua seconda visita elettorale, non ha potuto certo atterrare qui ma in Puglia e arriva in auto, per un sopralluogo. Questa, spiega il leader di Forza ...

Sondaggi - ora è un Governo verde-giallo : la Lega ha tra 7 e i 13 punti di vantaggio sul M5s. Conte è l’unico anti-Salvini : Non è più un governo giallo-verde ma ormai saldamente un governo verde-giallo. Lo dicono tre Sondaggi diversi accreditando alla Lega un vantaggio che va da un minimo di sette a un massimo di ben tredici punti percentuali rispetto al Movimento 5 stelle. Secondo l’istituto Demos per Repubblica, il Carroccio avrebbe raddoppiato il consenso rispetto alle politiche del 4 marzo raggiungendo il 34,4%, con il M5s al 23,2%. Secondo Index Research ...

I caccia F-35 agitano il Governo - Conte si schiera contro Salvini : A questo punto c’è l’ufficialità di palazzo Chigi, che ha diramato un comunicato al termine di un vertice tra il premier Giuseppe Conte e il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta: il conto degli F35 ordinati l’anno scorso si paga, ma per il resto si vedrà. ...

I caccia F-35 agitano il Governo - Conte si schiera contro Salvini : Ritengo un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento'. E invece il comunicato di palazzo Chigi suona da requiem per l'F35. Non è un caso, allora, se l'ambasciatore ...