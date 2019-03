Golf – Maybank Championship | Scott Hend trionfa in Malesia

Golf - European Tour 2019 : Scott Hend completa la rimonta e si aggiudica il Maybank Championship al playoff contro Nacho Elvira : Un epilogo avvincente e ricco di colpi di scena quello vissuto sul Saujana Golf&Country Club di Kuala Lumpur (Malesia) per il Maybank Championship 2019. Lo spagnolo Nacho Elvira e l’australiano Scott Hend hanno dato vita ad uno spettacolare testa a testa concluso in favore del secondo soltanto alla prima buca del playoff. Il 45enne nato a Townsville ha conquistato il terzo successo in carriera sullo European Tour, il secondo allo ...

Golf - European Tour 2019 : Nacho Elvira vola in vetta nel Maybank Championship : Il Maybank Championship (montepremi 3 milioni di dollari) continua senza intoppi verso la naturale conclusione domenicale. Al termine dei primi tre round troviamo al comando Nacho Elvira. Sul percorso par 72 del Saujana Golf Club di Kuala Lumpur (Malesia) lo spagnolo mette a segno un ottimo -6 di giornata balzando ad un complessivo score di -13 (203 colpi). -11 e seconda posizione momentanea per l’americano David Lipsky, mentre chiudono ...

Golf – Maybank Championship : Elvira in vantaggio su Lipsky - Migliozzi 22° : Eurotour: nel Maybank Championship occasione per Nacho Elvira, 22° Migliozzi. Lo spagnolo ha due colpi di vantaggio su David Lipsky. Pavan 30°, Paratore 60° Lo spagnolo Nacho Elvira è il nuovo leader con 203 (65 72 66, -13) colpi a un giro dal termine del Maybank Championship, torneo organizzato congiuntamente da European Tour e Asian Tour, che si sta svolgendo sul percorso del Saujana G&CC (par 72), a Kuala Lumpur in Malesia, Sono in ...

Golf – Maybank Championship : Migliozzi in rimonta - Pieters attacca : Golf – Maybank Championship, Guido Migliozzi risale all’11° posto rimontando ben 30 posizioni nel secondo giro Guido Migliozzi, 11esimo con 139 (71 68, -5) colpi, ha rimontato trenta posizioni nel secondo giro del Maybank Championship, torneo organizzato congiuntamente da European Tour e Asian Tour, dove ha attaccato il belga Thomas Pieters, nuovo leader con 136 (67 69, -8). E’ rimasto in alta classifica Andrea Pavan, 17esimo ...

Golf - European Tour 2019 : Thomas Pieters al comando del Maybank Championship. Guido Migliozzi buon 11° : L’European Tour torna in Asia per dar luogo al Maybank Championship (montepremi 3 milioni di dollari). La kermesse malese vede al comando dopo i primi due round Thomas Pieters. Il belga guida la leaderboard con lo score di -8 (136 colpi), uno in meno dell’indonesiano Daniel James Mesrin e dello spagnolo Nacho Elvira. Sul percorso par 72 del Saujana Golf Club di Kuala Lumpur (Malesia) in quarta posizione con il punteggio di -6 ...

Golf - European Tour 2019 : Thomas Pieters al comando del Maybank Championship. Guido Migliozzi buon 11° : L’European Tour torna in Asia per dar luogo al Maybank Championship (montepremi 3 milioni di dollari). La kermesse malese vede al comando dopo i primi due round Thomas Pierters. Il belga guida la leaderboard con lo score di -8 (136 colpi), uno meglio dell’indonesiano Daniel James Mesrin e dello spagnolo Nacho Elvira. Sul percorso par 72 del Saujana Golf Club di Kuala Lumpur (Malesia) in quarta posizione con il punteggio di -6 ...

Golf – Maybank Championship : buona partenza di Pavan - Fraser ed Elvira in testa : Eurotour: nel Maybank Championship buona partenza di Andrea Pavan. Al vertice Marcus Fraser e Nacho Elvira. Tiene Migliozzi, in ritardo E. Molinari, Paratore e Bertasio Andrea Pavan, 15° con 69 (-3) colpi, ha effettuato una buona partenza nel Maybank Championship, torneo organizzato congiuntamente da European Tour e Asian Tour, dove sono al vertice con 65 (-7) l’australiano Marcus Fraser e lo spagnolo Nacho Elvira. È al 41° posto con 71 ...

Golf : Maybank Championship - due i leader : ANSA, - ROMA, 21 MAR - E' subito spettacolo al Maybank Championship di Golf. A Kuala Lumpur, Malesia, il torneo dell'European Tour regala emozioni e colpi di scena già dal primo round, con l'...

Golf - European Tour 2019 : Nacho Elvira e Marcus Fraser aprono in testa il Maybank Championship. Degli italiani bene Andrea Pavan : Si è concluso il primo giro del Maybank Championship, torneo che si disputa sul par 72 del Saujana Golf & Country Club di Kuala Lumpur, in Malesia, e che fa parte del calendario dell’European Tour. Sono in due ad occupare la posizione di testa: l’australiano Marcus Fraser e lo spagnolo Nacho Elvira, entrambi a -7 con otto birdie e un bogey. Il quarantenne australiano è in cerca della quarta vittoria sul Tour europeo e seconda in ...