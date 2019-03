Golf | Hend vince il Maybank Championship

Golf – Maybank Championship : Scott Hend trionfa in Malesia : Eurotour: in Malesia successo di Scott Hend, Migliozzi e Paratore 41esimi. L’australiano ha battuto con un birdie alla prima buca di spareggio lo spagnolo Nacho Elvira L’australiano Scott Hend ha vinto con 273 (69 70 67 67, -15) colpi il Maybank Championship, torneo organizzato congiuntamente da European Tour e Asian Tour, disputato sul percorso del Saujana G&CC (par 72), a Kuala Lumpur in Malesia. Il 46enne di Townsville ha raggiunto ...