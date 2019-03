Gods and Heroes | trama | cast completo e anticipazioni serie tv

La rivoluzione di Godspeed in The Flash 5 rimandata ad aprile : lunga pausa per la serie dopo la rivelazione su Nora : Brutto colpo per i fan di The Flash 5 che dovranno consolarsi con la messa in onda italiana fino al ritorno di quella americana. La serie è entrata ormai nel vivo e si prepara all'ultima corsa verso il finale di stagione di metà maggio ma, fino ad allora, il pubblico dovrà fare i conti con una lunga pausa. The Flash 5 ha sconvolto tutti con un ottimo 17esimo episodio e adesso da appuntamento al prossimo 16 aprile. Quasi un mese di pausa per ...