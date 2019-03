Gli scienziati giapponesi compiono un “passo significativo” per riportare in vita il

Scienziati Nati : un altro grande successo per Gli Open Days dell’ESA a Frascati : Un altro grande successo per gli Open Days dell’ESA a Frascati! Nella settimana dall’11 al 15 marzo, le porte dello stabilimento italiano dell’ESA si sono aperte agli studenti delle scuole elementari e secondarie per ospitare 37 istituti e oltre 1.500 studenti, con un programma ricco di divulgazione scientifica e di divertimento. Un’agenda entusiasmante ed intensa, durante la quale si è parlato di osservazione della ...

Ricerca - Mattarella : “Gli scienziati un’autentica testimonianza di passione civile” : “Il rigore e la professionalità dimostrati da Ricercatrici e Ricercatori di altissimo livello, uniti all’impegno di tanti illuminati sostenitori, contribuiscono in misura rilevante al progresso della nostra comunità, oltre a costituire un’autentica testimonianza di passione civile“: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato oggi alla Fondazione Umberto Veronesi, rivolgendosi ...

Per Gli scienziati : 'Pienamente adulti solo a 30 anni' : Stregati dai video dei gattini su Internet, dai manga o dalle maratone ai videogame? Dalla scienza arriva ora una buona scusa per gli eterni adolescenti: le persone, infatti, non diventano pienamente "adulte" fino a quando non hanno 30 anni, almeno secondo gli scienziati che studiano il ...

Il rap migliora il formaggio : la scoperta deGli scienziati svizzeri : In Gran Bretagna si sta già guadagnando una discreta fama con il nome di 'Eminemmental', una crasi tra le parole 'Eminem' ed 'Emmental', si tratta del formaggio più gustoso, almeno secondo gli esperti del settore, tra quelli sottoposti ad un singolare esperimento condotto da un'equipe di scienziati di Burgdorf, cittadina svizzera situata nel cantone di Berna. Lo scopo dell'esperimento, realizzato con modalità empiriche da un team di ricercatori ...

Africa - la misteriosa isola coperta di quarzo che Gli scienziati non riescono a spiegarsi : L'isola di Anjouan si trova tra il Madagascar e la costa dell'Africa. Su di essa è stata scoperta un'enorme quantità di quarzo, ma questo minerale, secondo i geologi, non dovrebbe trovarsi lì. Esso infatti sembra provenire dal continente, nonostante l'isola sia di origine vulcanica. Un team di esperti sta cercando di venire a capo di questo mistero scientifico. La quantità di quarzo presente sull'isola, infatti, è spropositata: basti pensare che ...

"Con la mia musica Gli scienziati sopravvivono al buio e al gelo" : Lei aveva una casa di moda, le prime volte che sono andato in giro per il mondo è stato proprio con lei, Parigi e New York. Poi i viaggi verso la Sicilia, guardavo i binari del treno e vedevo il ...

Gli scienziati hanno risvegliato le cellule di un mammut di 28.000 anni fa... con risultati inquietanti : ... e il prossimo passo per la scienza biologica potrebbe essere addirittura quello della replica e della trascrizione del DNA! immagine: Nandaro/wikimedia Una prospettiva che assomiglia più ad un film ...

Gli scienziati hanno invertito il flusso del tempo? No - non è proprio così : Questa volta rischio grosso. Mi avventuro oltre i confini della fisica che riesco a vedere in modo chiaro. Però devo farlo. Scientific Reports pubblica il 13 Marzo 2019 i risultati di un team internazionale di ricercatori che hanno affrontato il problema dell’origine della freccia temporale cercando di dimostrare sperimentalmente, avvalendosi di un computer quantistico, il ritorno al passato di un elettrone disperso in una impurità a due ...

Appello deGli scienziati : bloccate sperimentazione dell’editing genetico su gameti ed embrioni umani : Una moratoria di cinque anni (minimo) per bloccare qualsiasi sperimentazione clinica dell’editing genetico su gameti ed embrioni umani destinati all’impianto nell’uomo. La comunità scientifica mondiale «alza la voce» nei confronti di He Jiankui, il ricercatore cinese dell’Università di Shenzhen che, a novembre, ha annunciato la nascita di due gemel...

Gli scienziati italiani : "Fermate la corsa ai robot killer!" : ... erodendo la possibilità di individuare chiare responsabilità morali e giuridiche - commenta Guglielmo Tamburrini professore di Logica e filosofia della Scienza presso l'Università Federico II di ...

