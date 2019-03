Giro di Catalogna 2019 | tutti gli italiani in gara Damiano Caruso punta alla classifica

Giro di Catalogna 2019 - un anticipo di Tour de France con Froome - Bardet e Mas. Anche Valverde e Simon Yates tra le stelle : Un vero e proprio antipasto di Tour de France. Una startlist di qualità strepitosa, forse la migliore da una decina di anni a questa parte per il Giro di Catalogna, breve corsa a tappe in terra spagnola giunta alla novantanovesima edizione che prenderà il via domani. Ci sono almeno quattro o cinque contendenti per la maglia gialla in estate, c’è spazio davvero per un gran spettacolo. Sette le tappe in programma: almeno tre sono davvero ...

Giro di Catalogna 2019 - un anticipo di Tour de France con Froome - Bardet e Mas. Anche Valverde e Simon Yates tra le stelle : Un vero e proprio antipasto di Tour de France. Una startlist di qualità strepitosa, forse la migliore da una decina di anni a questa parte per il Giro di Catalogna, breve corsa a tappe in terra spagnola giunta alla novantanovesima edizione che prenderà il via domani. Ci sono almeno quattro o cinque contendenti per la maglia gialla in estate, c’è spazio davvero per un gran spettacolo. Sette le tappe in programma: almeno tre sono davvero ...

Ciclismo - Fabio Aru riparte dal Giro di Catalogna : “Ho voglia di fare bene - sto meglio dopo il ritiro alla Parigi-Nizza” : Fabio Aru ci riprova ed è pronto per tornare in sella dopo essersi ritirato alla Parigi-Nizza. Il Cavaliere dei Quattro Mori aveva abbandonato la corsa a tappe in terra francese lo scorso 12 marzo a causa di un senso di nausea e di debolezza ma non molla e si rilancia, lo vedremo all’opera durante la Vuelta Catalunya che scatterà il prossimo 25 marzo e si concluderà il 31 marzo. La corsa a tappe in terra iberica è molto ostica ed è il modo ...

Giro di Catalogna 2019 : la startlist ed i partecipanti. Presenti Alejandro Valverde e Chris Froome : Dal 25 al 31 marzo si correrà la 99ma edizione del Giro di Catalogna, breve corsa a tappe che si svolge nell’omonima regione spagnola. Una gara che rappresenta un appuntamento importante nel percorso di avvicinamento ai grandi giri e per questo vedremo in azione molti big, pronti a testare la propria condizione su un percorso impegnativo, con sette tappe in programma, tra cui due con arrivo in salita. I riflettori saranno puntati sul campione ...

Giro di Catalogna 2019 : il percorso e le sette tappe ai raggi X. Decisivi gli arrivi in salita a Vallter 2000 e La Molina : Il Giro di Catalogna raggiunge l’edizione numero 99, che si correrà dal 25 al 31 marzo. La breve corsa a tappe che si svolge nell’omonima regione spagnola sarà anche quest’anno un importante test in vista dei grandi giri e per questo vedremo in azione molti big. Il più atteso è sicuramente Alejandro Valverde, vincitore delle ultime due edizioni e a caccia ora del tris con la maglia iridata. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le sette ...

Supercoppa di Catalogna al Girona. Barcellona ko su rigore : Barcellona, Spagna,, 6 marzo 2019 - Il Girona salza la sua prima Supercoppa di Catalogna, battendo il più accreditato Barça. Un risultato a sorpresa che però sembra allinearsi ad altre grandi squadre ...