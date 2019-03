Gina Miller | Sulla Brexit hanno fallito tutti Non solo la May

huffingtonpost

(Di domenica 24 marzo 2019) "non c'è stato un fallimento del parlamento. La sensazione è che questo pasticcio sia un fallimento della leadership, dii partiti, nondella May. Non c'è nessuno che prende decisioni per il paese e il popolo britannico. E questo si ripercuotevita dii cittadini". A parlare, a Mezz'ora in più, è, l'attivista che, tramite un ricorso alla all'Alta Corte britannica, ha 'costretto' Westminster a votare sull'avvio delle procedure per la"Il Parlamento è sovrano, e nessun primo ministro può cambiare i diritti dei cittadini senza chieder conto al popolo. E, ovviamente lacambierà i diritti degli inglesi - ha proseguito la- Tutto il processo dellaè stato rovesciato. La May avrebbe dovuto vedere se c'era una maggioranza prima di andare a negoziare. I ...

