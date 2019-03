Giancarlo Galan | la villa da 2 | 6 milioni di euro confiscata per il caso Mose in stato di

ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019) Ladell’ultimo Doge, diventata perla moneta di scambio con loper poter patteggiare una pena di due anni e dieci mesi di reclusione, è in unopietoso. È abbandonata, incustodita, violata dai ladri, accessibile a chiunque, immersa in un grande parco completamente incolto, con le statue e le suppellettili divelte. Un bilancio disastroso a quasi cinque anni dallo scandalo, a tre anni e mezzo dal momento in cui l’ex presidente della giunta regionale decise di abbandonare la propria residenza e ne accettò la confisca per pagare parte dei suoi debiti con la giustizia. Il degrado dell’enorme edificio è documentato dalle fotografie e dai video degli interni. Accedere è facile. Nel parco ci sono numerosi punti dove la recinzione è divelta. Le imposte sono chiuse, ma sul retro è spalancata una porta, che qualcuno ha forzato un paio ...

