Georgina Rodriguez allo zoo | la gita rovinata dai paparazzi | lo sfogo della fidanzata di

Georgina Rodriguez : età - altezza e peso. Chi è la fidanzata di Ronaldo : Georgina Rodriguez: età, altezza e peso. Chi è la fidanzata di Ronaldo Chi è la fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina è nata a gennaio del 1994. Ha 24 anni, 9 in meno del suo ragazzo (e molto probabilmente futuro consorte) Cristiano Ronaldo. È alta 1 metro e 68 e pesa poco meno di 60 chili. Pur essendo un personaggio pubblico, il suo profilo Instagram appare a prima vista tutt’ altro che “ artefatto” e innaturale ma anzi, scorrere la sua ...

La dolce vita di Georgina Rodriguez a Torino - da mamma e - quasi - moglie perfetta - : Dove passa le sue giornate con i figli, allo stadio e facendo sport. Senza dimenticare lo shopping di Chiara Dalla Tomasina La dolce vita torinese di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo ...

Georgina Rodriguez in lacrime per Ronaldo : “sei un trascinatore” [FOTO] : Partita incredibile per la Juventus che ha staccato il pass per i quarti di finale della Champions League dopo il netto successo contro l’Atletico, il grande protagonista è stato Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta. Scatenata anche Georgina Rodriguez, fidanzata di Cr7: “questo 3-0 non te lo può togliere nessuno. Te lo meriti, non per i 3 gol di stasera. Te lo meriti per la tua dedizione, per cio’ che fai per la ...

Tripletta - vittoria e cena con Georgina Rodriguez : il post-partita ‘in famiglia’ di Cristiano Ronaldo [VIDEO] : Altro che bagordi insieme ai compagni bianconeri, il tranquillo post-partita di Cristiano Ronaldo al fianco di Georgina Rodriguez Come avrà festeggiato Cristiano Ronaldo dopo la Tripletta inflitta all’Atletico Madrid? Questa è la domanda che forse molti tifosi della Juventus si sono posti dopo aver visto il match che ha consegnato il pass ai quarti di finale di Champions League ai bianconeri. CR7, dopo essere stato decisivo per le ...

Lacrime e amore - Georgina Rodriguez esalta il suo Cristiano : “il Karma esiste - il mondo del calcio è tuo” [FOTO] : La fidanzata di Cristiano Ronaldo si è prima commossa al momento del 3-0 segnato da CR7, poi gli ha dedicato un commovente post sui social Le Lacrime al momento del terzo gol, quello che è valso la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Poi il lungo post su Instagram, con la foto del suo Cristiano Ronaldo da giovane, prima che conquistasse il mondo a suon di gol e trofei. Georgina Rodriguez è stata a suo modo ...

Georgina Rodriguez instancabile - la fidanzata di Cristiano Ronaldo allena il già perfetto fondoschiena [VIDEO] : Georgina Rodriguez si allena mostrando il suo corpo già perfetto sui social: i sexy allenamenti della fidanzata di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez mostra spesso sui social i suoi allenamenti, non dimenticando di mettere in primo piano le sue sexy curve. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo ha ultimamente postato su Instagram una sessione di esercizi in cui punta a scolpire il suo fondoschiena già perfetto. >>> CLICCA ...

Georgina Rodriguez e il bagno sexy : follower in delirio su Instagram : Georgina Rodriguez si è già ambientata alla grande in Italia: la sexy compagna di Cristiano Ronaldo è la wags più seguita tra quelle dei calciatori con quasi 10 milioni di follower su Instagram, 9,4 ...

Relax e sbiancamento dentale per Georgina Rodriguez - la fidanzata di Cristiano Ronaldo completamente nuda nella vasca da bagno [VIDEO] : Un bagno caldo con tanto di sbiancamento dentale, la routine di bellezza di Georgina Rodriguez è social Sui social l’ultimo video postato da Georgina Rodriguez ha scatenato la curiosità dei sui fan. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo, completamente nuda ed immersa nella vasca da bagno della sua casa di Torino, è alle prese con la sua routine di bellezza. Oltre a rilassarsi tra la schiuma, l’argentina sbianca i suoi ...

Georgina Rodriguez e l’amore per Ronaldo (e per la loro bambina) : Georgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in Italia«La mia principessa sta facendo i suoi primi passetti». Con queste parole, accompagnate da una faccetta sorridente, Georgina Rodrigues ha postato su Youtube un video in cui mostra orgogliosa i primi passi di Alana Martina, la bambina avuta nel novembre 2017 da Cristiano Ronaldo ...

Georgina Rodriguez - che lusso : pigiama di Vuitton da 2700 euro per la fidanzata di CR7 : Cristiano Ronaldo è da diversi anni uno degli atleti più pagati al mondo e, tra ingaggi e sponsor, può permettersi un tenore di vita decisamente elevato, che non esita a...

