Gelato Day | il gusto dell’anno è il Tiramisù

vanityfair

(Di domenica 24 marzo 2019) Se è artigianale, è meno calorico(Così come il dolce) non si sa chi lo ha inventatoIlè ilpiù complessoIl vero artigianale si fa cosìLe varianti ammesseCome si riconosce il vero artigianaleUn solo giorno che celebra due dolci ossessioni: ile il. È il 24 marzo, la Giornata Europea delArtigianale, che quest’anno è dedicata proprio alche celebra il dolce italiano più amato, preparato, conosciuto nel mondo che potremo assaggiare nelle piazze italiane.ILDEL 2019 Da sette anni, a ogni edizione ilDay valorizza untipico di un Paese. «Quest’anno la scelta spettava all’Italia e abbiamo scelto il: è unche non manca in nessuna gelateria, unisce nord e sud», spiega Francesco Bano, presidente di ArtGlace. ArtGlace è l’organo di rappresentanza dei gelatieri artigianali europei che insieme ...

infoiteconomia : Domenica è il Gelato Day, il caldo spinge i consumi fuori stagione, +25% - Terra & Gusto - infoitcultura : Torna domenica il Gelato day Si festeggia il Tiramisù - domenicolarocc8 : gelato day al cioccolato dolce e un po'salato in Europa un giorno ti hanno dedicato??ma quando sei gelato?Nella Bibb… -