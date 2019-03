Gara di moto folle in Costa Rica | pilota salta da una moto all’altra | poi la rissa VIDEO

sportfair

(Di domenica 24 marzo 2019), una corsaristica decisamente anomala quella andata in scena: due piloti sono venuti alle mani dopo un contatto Inè andata in scena una delle gareristiche più folli mai viste. Due piloti hanno avuto storie tese durante la, ma ad un certo punto, dopo un contatto tra le rispettive, è accaduto l’impensabile. Uno dei due è infattito in sella alladell’avversario, costringendolo a fermarsi. Una volta fermi i due hanno iniziato a darsene di santa ragione, insomma, unadialquanto anomala, ecco ildell’accaduto.Just been sent this.. not sure where it is but I PMSL.. pic.twitter.com/wmoPuoqDcs— FOGGY MBE (@carlfogarty) 22 marzo 2019L'articolodiinda unaall’altra, poi laSPORTFAIR.

FRANCESC0PAGANO : RT @Gazzetta_it: VIDEO Salta da una moto all'altra in gara e picchia il rivale! - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Salta da una moto all'altra in gara e picchia il rivale! - Gazzetta_it : VIDEO Salta da una moto all'altra in gara e picchia il rivale! -