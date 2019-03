Fuori programma pericoloso | panico al concerto di Toto Cutugno

Maria De Filippi furiosa caccia via dal programma Gian Battista - il pubblico grida : 'Fuori' : Maria De Filippi perde le staffe durante la registrazione di Uomini e donne trono over. Il tutto è successo questo pomeriggio, quando i protagonisti del trono over sono ritornati nuovamente all'interno dello studio della trasmissione di Canale 5 per registrare le puntate che vedremo in onda prossimamente su Canale 5 e la padrona di casa ha appreso la notizia secondo la quale un cavaliere del trono over avrebbe aggredito una sua collaboratrice. A ...

U&D : Gian Battista Fuori dal programma perché avrebbe spinto una collaboratrice : Stando alle ultime anticipazioni sul Trono Over diffuse dal sito il Vicolo delle News, Maria De Filippi si sarebbe adirata in studio a causa dell'atteggiamento di Gian Battista, fino al punto da allontanarlo dallo studio. La presentatrice sarebbe andata su tutte le furie a causa di un episodio riportato in puntata dall'opinionista Gianni Sperti. Quest'ultimo avrebbe riferito che il cavaliere del Trono Over, essendosi spazientito per la lunga ...

La Prova del Cuoco - Fuori programma in diretta : Antonella Clerici entra in studio e spiazza Elisa Isoardi : FUNWEEK.IT - Chiamarlo fuori programma è forse riduttivo considerata la reazione avuta da Elisa Isoardi quando ha visto piombare nello studio de La Prova del Cuoco Antonella Clerici : ebbene, l'...

Silvio Berlusconi in Basilicata - Fuori programma sopra le righe : "Allora sei un cog***" : "Hai fiducia in questo governo? Allora sei un cog***". Silvio Berlusconi in grande spolvero a Metaponto, in Basilicata, dove si è recato per la campagna elettorale delle regionali. Il suo intervento è stato una tirata contro il Movimento 5 Stelle, come noto "più pericoloso dei comunisti nel 1994, pe

Belen Rodriguez - Fuoriprogramma brutale a Sanremo Young : "Ma piantala!" - la collega a asfalta in diretta : "Ma piantala!". Belen Rodriguez interrotta in diretta a Sanremo Young dalla collega giurata Amanda Lear. Alta tensione dopo l'esibizione della 15enne Beatrice Zocca, che ha proposto una cover di Ma che freddo fa di Nada. Alla Lear è piacuta: "Complimenti, non conoscevo questa canzone e pur non amand

Isola dei Famosi - ecco chi sono due tra gli autori “fatti Fuori” dal programma : Cristiana Farina - Gabriele Parpiglia (amico di Corona) : Mercoledì 6 marzo, alle 17.13 Mediaset dirama un comunicato stampa: “A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato.” Poche parole ma di peso: cadono teste dopo l’umiliazione riservata in diretta al cantante dai Pooh da Fabrizio Corona. ...

Isola dei Famosi - Mediaset interviene sul caso Fogli : Fuori dal programma il capoprogetto e alcuni autori : Riccardo Fogli - Isola dei Famosi 2019 Quanto accaduto lunedì sera all’Isola dei Famosi non poteva passare inosservato neppure ai vertici di Mediaset, che hanno deciso di prendere seri provvedimenti nei confronti dei responsabili della vicenda di Riccardo Fogli. In un comunicato, la tv del Biscione annuncia la dipartita immediata dal programma di Canale 5 del capoprogetto Cristiana Farina e di alcuni autori: “A seguito delle ...

Diretta Uomini e Donne : Riccardo e la Di Padua si frequenterebbero Fuori dal programma : Secondo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire quello che accadrà oggi, vediamo come ci siamo lasciati nella puntata di ieri. Come di consuetudine, la prima parte è stata aperta dalle vicende amorose di Gemma Galgani. Come molti di voi ricorderanno Rocco, stufo dei continui no della dama, settimana scorsa ha deciso di mettersi in gioco con il parterre femminile. Per questo motivo, nell'ultimo periodo, si è sentito ...

Trono Over - Barbara contro Gemma : attacchi Fuori dal programma : Trono Over, Barbara De Santis contro Gemma Galgani: l’ultima frecciatina fuori dal programma Tra Barbara De Santis e Gemma Galgani non è mai corso buon sangue al Trono Over. Specie negli ultimi tempi, per via dei loro punti di vista differenti e della loro forte personalità, le dame di Uomini e Donne si sono in […] L'articolo Trono Over, Barbara contro Gemma: attacchi fuori dal programma proviene da Gossip e Tv.

Melaverde - Edoardo Raspelli “fatto Fuori” : al suo posto alla conduzione del programma arriva Vincenzo Venuto. Lui : “Mi hanno detto : “baci e abbracci”” : Un piccolo caso televisivo è esploso nelle ultime ore a Cologno Monzese, perché Mediaset ha deciso di togliere, a sorpresa, Edoardo Raspelli dalla conduzione di Melaverde. Il giornalista e gastronomo è alla guida della trasmissione di Canale 5 dal 1999, affiancato dal 2010 da Ellen Hidding. I vertici dell’azienda gli hanno infatti comunicato che apparirà nello spazio dedicato al territorio fino a domenica 24 febbraio, sarà poi sostituito ...

Isola dei famosi - strano Fuori programma : cosa stanno combinando i naufraghi in Honduras? : FUNWEEK.IT - Da giovedì 24 gennaio è partita L'Isola dei famosi 2019 , eppure per chi segue il reality in Honduras sui social o durante i daytime, c'è qualcosa di strano poiché scarseggiano le news ...