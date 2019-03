Frascati Esplosione in villa | morti Angelo Bernardini e il figlio Mario

Esplosione in villino a Frascati : due morti e un ferito : Le vittime sono padre e figlio di 51 e 21 anni, che risiedevano nell'edificio. Ferita la moglie del primo e madre del giovane. Un secondo figlio 17enne non era in casa al momento dello scoppio

Frascati - esplosione in villetta : 2 morti : 23.43 Un incendio è scoppiato, a seguito di un'esplosione, in una villetta a due piani a Frascati, alle porte di Roma. Lo scoppio avrebbe causato il crollo di strutture portanti. Due persone, padre e figlio 21enne, sono morte. La moglie e madre delle vittime è rimasta ferita ma non è grave.Il figlio minore non era in casa. Si scava per verificare se vi siano altre persone coinvolte nel crollo. Si ipotizza che l'esplosione sia stata causata ...

Frascati - esplosione in una villetta : morti padre e figlio - ferita la moglie : Tragedia a Frascati dove padre e figlio sono morti in una esplosione. ferita la moglie. I fatti sono accaduti sabato 23 marzo poco dopo le 21:00 in una villetta di due piani del Comune dei Castelli ...

Ultime notizie/ Oggi - ultim'ora. Frascati - esplosione in villetta : 2 morti - 23 marzo - : Ultime notizie, ultim'ora di Oggi. Frascati, esplosione in villetta: 2 morti, padre e figlio, e due feriti, 23 marzo 2019,

Frascati - esplosione e incendio in una villetta. Morti padre e figlio : Frascati, Roma,, 23 marzo 2019 - Un' esplosione , seguita da un incendio, si è verificata attorno alle 21 in una villetta a due piani a Frascati. Secondo un primo report dei vigili del fuoco, due ...

Esplosione in villetta a Frascati - due morti : Un incendio è scoppiato sabato sera, a seguito di un'Esplosione, in una villetta a due piani a Frascati, alle porte di Roma. Lo scoppio avrebbe causato il crollo di strutture portanti. Ci sarebbero ...

Frascati - esplosione in una villetta : due morti e un ferito : Frascati, esplosione in una villetta: due morti e un ferito La deflagrazione ha sventrato una casa a due piani: le vittime sarebbero padre e figlio. Si pensa a una fuga di gas Parole chiave: Frascati ...