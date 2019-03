Frank De Boer | livore color nerazzurro | La mia Inter era marcia

liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2019)deè stato l' allenatore dell'durante la stagione 2016 ma fu esonerato dopo soli 84 giorni (7 sconfitte in 14 partite). L' olandese è tornato a parlare con rancore di quei mesi: «Ho avuto a che fare con un gruppo marcio. Volevo cambiare l'a struttura e la cultura del club ma

alien_sick : RT @KristinaRss: Frank De Boer che ogni tre per due parla(male) dell’Inter sembra che abbia allenato l’Inter per 3 anni anziché per tre mes… - aylaf93 : RT @KristinaRss: Frank De Boer che ogni tre per due parla(male) dell’Inter sembra che abbia allenato l’Inter per 3 anni anziché per tre mes… - joe68rn : Questo fa cagare all'Inter, in Inghilterra e negli Usa ma la colpa la da agli altri? -