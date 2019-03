Prato - 5mila contro presidio Forza Nuova : 23.02 Piazze contrapposte a Prato. Al Mercato Nuovo 150 militanti di estrema destra. In 5mila in Santa Maria delle Carceri alla contro-manifestazione dell'Anpi. "L'Italia agli italiani, l'Europa agli europei",tra i cori scanditi dai 150militanti di Forza Nuova a Prato, per dire no "all'immigrazione clandestina". "Non ci fermiamo davanti ai diktat dell'Anpi", ha promesso il leader Roberto Fiore. In un'altra piazza più di 5mila hanno risposto ...

Forza Nuova all'attacco del professore che ha accolto in casa sei migranti : ROMA - Forza Nuova i manifesti li ha affissi di notte all'ingresso del liceo classico Antonio Canova di Treviso, dove Antonio Silvio Calò insegna filosofia. Il professore e sua moglie Nicoletta sono

Prato - Gad Lerner va a vedere manifestazione di Forza Nuova : gli urlano “ebreo” : Il giornalista Gad Lerner, a Prato per prendere parte al presidio antifascista, ha visitato nel pomeriggio piazza del Mercato Nuovo a Prato, dove si è tenuta la manifestazione di Forza Nuova. Al momento in cui si è presentato Lerner, la piazza era affollata soprattutto di giornalisti, fotografi e cameramen e da un gruppetto di sparuti militanti del movimento di estrema destra. La presenza di Lerner non è tuttavia passata inosservata e un uomo, ...

Prato - presidio di Forza Nuova. Cori e tensioni con Gad Lerner : "L'Italia agli italiani, l'Europa agli europei". Scandendo questo slogan Forza Nuova è scesa nella piazza del Mercato Nuovo, a Prato, tra le innumerevoli proteste sollevate dalla sinistra che le ha provate tutte per evitare il sit in del partito di estrema destra. "Come cento anni fa, quando pochi ma decisi italiani iniziarono a risollevare il destino della patria, oggi Forza nuova è pronta a salvare l'Italia per portarla laddove il suo destino ...

Forza Nuova sfila a Prato - in migliaia a contro-manifestazione : migliaia di persone hanno partecipato al presidio antifascista a Prato, in piazza di Santa Maria delle carceri, tra associazioni, sindacati e partiti di sinistra. Presidio in risposta alla ...

Prato - Gad Lerner al sit-in antifascista : “Sono andato a vedere la piazza di Forza Nuova - qualcuno mi ha urlato ‘ebreo'” : Il giornalista Gad Lerner, a Prato per prendere parte al presidio antifascista, ha visitato nel pomeriggio piazza del Mercato Nuovo a Prato, dove si è tenuta la manifestazione di Forza Nuova. Al momento in cui si è presentato Lerner, la piazza era affollata soprattutto di giornalisti, fotografi e cameramen e da un gruppetto di sparuti militanti del movimento di estrema destra. La presenza di Lerner non è tuttavia passata inosservata e un uomo, ...

Prato - un centinaio di persone al presidio di Forza Nuova : insulti a Gad Lerner. Alla contromanifestazione ne arrivano 3mila : Un breve corteo di un centinaio di persone dAlla stazione centrale di Prato fino a piazza del Mercato Nuovo, andata e ritorno. Un’ora di sfilata, il comizio del leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, gli insulti a Gad Lerner. Mentre Alla contro-manifestazione in piazza Santa Maria delle Carceri c’erano oltre 3mila persone. La giornata in piazza nel centenario della fondazione dei Fasci di combattimento è scivolata via senza tensioni, ...

Comizio di Forza Nuova a Prato - la presidente Anpi Nespolo 'Si sentono protetti dal governo. Il prefetto Pronti alla diffida'