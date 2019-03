Fondi per Genova e Trieste. Nell'intesa Italia-cina spunta il 5G - Washington già in allarme : Sette pagine, sei paragrafi e una parola in fondo a una parentesi che farà sobbalzare dalla sedia qualche alto funzionario di Casa Bianca e Dipartimento di Stato. Paragrafo due, punto due: 'Le parti ...

Bolzano - Corte dei Conti conferma in appello sentenza per Durnwalder : dovrà rimborsare 385mila euro di Fondi pubblici : confermata la stangata contabile nei confronti dell’ex governatore dell’Alto Adige, Luis Durnwalder, per la gestione “privatistica” di un fondo spese riservato della Provincia autonoma di Bolzano di cui è stato a lungo presidente. L’uomo politico dovrà rimborsare la somma di 385.890 euro, oltre agli interessi monetari. Lo ha deciso la Sezione centrale di Roma della Corte dei Conti, confermando al centesimo la decisione dei ...

Michael Jackson - sesso con minori : i fan non ci credono e raccolgono Fondi per un nuovo film-verità : Dopo la messa in onda in Italia della prima parte di "Leaving Nevrland", il documentario con le testimonianze choc di due presunte vittime di abusi sessuali subite dal cantante e delle loro famiglie, si fa sempre più duro il braccio di ferro tra i fan di Michael Jackson, che continuano a rivendicare la sua innocenza lanciando addirittura una campagna di raccolta fondi per la realizzazione di un contro-documentario, e chi è convinto della sua ...

Sblocca cantieri - scontro sulle opere. Spariscono i Fondi destinati a Roma : La Lega sarebbe riuscita, sempre con la sponda del ministero dell'Economia, a far saltare una serie di misure messe a punto da Toninelli e care ai Cinque Stelle. Sarebbe, per esempio, saltata la ...

Vibrant Icon Pack offre 6000 icone vivaci - un centinaio di sFondi e una cinquantina di widget di Zooper : Vibrant Icon Pack è un'applicazione che permette di personalizzare i dispositivi mobili con un pacchetto di Icone vivaci colorate con effetto gradiente accompagnate da oltre 100 sfondi e più di 50 widget di Zooper. L'Icon Pack include oltre 6200 Icone disegnate a mano con risoluzione 200x200 pixel che comprendono anche quelle per il calendario dinamico e mette a disposizione una dashboard che consente di cercare le Icone e richiedere quelle ...

Hidey Hole permette di creare sFondi personalizzati per i fori nel display della gamma Samsung Galaxy S10 : Hidey Hole è un'applicazione sviluppata da Chainfire, sviluppatore noto in ambito root, che permette di creare degli sfondi perfetti per i fori delle fotocamere presenti sugli schermi degli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10. Rispetto alla soluzione con degli sfondi già pronti, l'app consente la creazione di wallpaper personalizzati per sfruttare come meglio si crede il foro nel display. L'articolo Hidey Hole permette di creare sfondi ...

Crisi bancarie - Fondi e aiuti di Stato : cosa cambia per i risparmiatori : La sentenza della Corte europea sul caso Tercas potrebbe riscrivere la storia delle Crisi bancarie italiane degli ultimi 5 anni. Il cardine della vicenda è nel divieto di utilizzare il Fondo interbancario di garanzia dei depositi per un intervento preventivo, come invece era sempre Stato fatto in passato in Italia per risolvere le Crisi bancarie...

Brexit - Fondi e money transfer britannici cesseranno di operare in Italia : Un periodo transitorio di 18 mesi per adeguarsi alle autorizzazioni per le banche del Regno Unito operanti in Italia, con uno stop ai nuovi contratti fino all’arrivo delle autorizzazioni per quelle che effettuano raccolta del risparmio. ...

I Fondi raccolti per EggBoy devoluti alle vittime di Christchurch - : Il 17enne Will Connolly aveva spaccato un uovo in testa al senatore di estrema destra Anning, secondo cui l'attacco terroristico alla moschea in Nuova Zelanda era stato scatenato dalla "immigrazione ...

Ha 5 mesi di vita - i figli una "Speranza negli Usa - aiutateci per la raccolta Fondi" : Abbiamo compreso che il mondo è fatto di persone come Noi e che non siamo soli; per questo abbiamo deciso di condividere la storia della malattia di nostra Mamma con tutti Voi" scrivono infine Luca e ...

Frasi Festa del papà : citazioni di personaggi famosi - aforismi o pensieri proFondi : La Festa del papà si festeggia in Italia il 19 marzo, giorno in cui il calendario cattolico ricorda San Giuseppe, padre di Gesù. Il giorno tanto importante è anche l'occasione per sottolineare il proprio affetto alla persona che ci ha dato la vita e che troppe volte si tende a dare per scontata. Anche importanti personalità del mondo della letteratura o dello spettacolo, in passato, si sono ricordati del ruolo del proprio genitore, colui che va ...

Fondi Sauditi alla Scala : in bilico il posto del sovrintendente Alexander Pereira - oggi il cda : Il finanziamento dei Sauditi agita il Teatro alla Scala, e la svolta dovrebbe arrivare oggi, con la riunione del consiglio di amministrazione. In bilico il posto del sovrintendente Alexander Pereira. La vicenda tiene banco da qualche settimana, ma ha raggiunto il suo culmine ieri, 17 marzo, con le accuse di Attilio Fontana Pereira, 'colpevole' di aver ricevuto un versamento di tre milioni di euro senza passare prima per il cda. "Il suo ...