First Lady cinese incantata dal piccolo puparo | Mi ha commosso E lo invita

First Lady cinese : "Il piccolo 'puparo' mi ha commosso' : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - La coppia presidenziale cinese si è "innamorata" del piccolo Antonio Tancredi Cadili, il bambino palermitano di 8 anni, il più piccolo 'puparo' al mondo, che ieri pomeriggio si è esibito, durante la visita a Palazzo Reale, davanti al Presidente cinese Xi Jinping e alla

Cina : Xi e la First Lady a Presidente Ars - 'Affascinati dalla vostra accoglienza' : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - "Siamo affasCinati dalla vostra accoglienza". Così, il Presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping e la First Lady hanno salutato il Presidente dell'Assemblea regionale siciliano, Gianfranco Miccichè, alla loro partenza all'aeroporto 'Falcone e Borsellino' d

Cina : Palermo - corteo con Xi e First Lady lascia Villa Igiea direzione aeroporto : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - Il corteo presidenziale del Presidente della repubblica popolare cinese Xi Jinping e della First Lady ha appena lasciato l'Hotel Villa Igiea di Palermo per dirigersi verso l'aeroporto 'Falcone e Borsellino' da dove l'aereo Air China partirà per Nizza. Molti speravano c

Palermo : Regalata colomba pasquale a Xi e First Lady : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - Dopo il tour a Palazzo dei Normanni, la visita presso la Cappella Palatina e al termine degli incontri istituzionali con il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, il Governatore Nello Musumeci, il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il Pref

Cina : notte a Villa Igiea per Xi e First Lady - a cena pasta con la sarde e arancine : Palermo, 24 mar. (AdnKronos) - Hanno trascorso la notte nel lussuoso Hotel Villa Igiea di Palermo il Presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping, che ieri pomeriggio, con la First Lady, ha visitato Palazzo Reale. Ieri sera Xi Jinping e signora non hanno lasciato l'albergo ma hanno cenato

Peng Liyuan come Jackie Kennedy : ecco chi è la First Lady cinese icona di stile e di eleganza : Dall’abito ecru con cappottino tortora sfoggiato sulla scaletta dell’aereo che l’ha portata in Italia assieme al marito, all’elegante tubino grigio perla del primo incontro ufficiale al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: Peng Liyuan, la first lady cinese moglie di Xi Jinping, ha conquistato subito la scena con il suo stile e la sua eleganza. Lei, abituata a stare sotto i riflettori ...

L'eleganza della First Lady cinese Peng Liyuan incanta. Soprano e cantante folk - l'unione con Xi è una fiaba di Stato : C'è un filo che lega la first lady cinese Peng Liyuan, Soprano e cantante folk, all'Italia: l'amore per l'opera e la Turandot, scoperta per la curiosità sul coro dei fanciulli che introduce il tema del "fiore di gelsomino", canzone cinese conosciuta da Puccini grazie a un carillon.A differenza di chi l'ha preceduta, Peng ha scelto di stare sotto i riflettori fin da quando Xi Jinping, è diventato nel 2013 presidente. Ed ...

Mrs Peng - chi è la First Lady cinese ex soprano e generale maggiore : Già a vederla scendere la scaletta dell'aereo appena atterrato all'aeroporto di Fiumicino, la presenza della first lady non è passata inosservata. Non ha offuscato quella del potente consorte, ma non è nemmeno rimasta nell'ombra...

Xi Jinping e la First Lady arrivati a Roma - inizia la visita di Stato : Il presidente cinese, con la moglie Peng Liyuan, è arrivato nella Capitale. Da venerdì inizierà la maratona di incontri istituzionali: prima vedrà il Capo dello Stato, poi i presidenti delle due Camere. Sabato firmerà il Memorandum che segnerà l'ingresso dell'Italia nella Via della Seta.

Xi Jinping - Roma si blinda. E per la First Lady un tour dei musei : Il ministro della Cultura e del Turismo cinese, Lou Shuguang, è atterrato ieri pomeriggio, con un volo di linea Air China, anticipando di 24 ore l'arrivo i due Boeing 747 attesi per oggi,...

