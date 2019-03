FIFA del Lupo | Ibra centrale e van Dijk punta | che sorprese! Ma l' affare è al Psg

A Londra si gioca l'ultima edizione delle Gfinity FIFA Series 2019 : Durante la giornata di Sabato si svolgeranno le partite del round svizzero, mentre Domenica la competizione si concluderà con le sfide della fase ad eliminazione diretta, partendo dai quarti di finale ...

Gare ufficiali in Cina : no della FIFA alla Liga : Mentre Federcalcio e Lega Serie A trattano con Pechino su un progetto a 360 gradi che può includere anche 'partite ufficiali' in Cina, diverse leghe europee da tempo ragionano sulla possibilità di ...

Mercoledì 20 marzo alle 16 EA Sports ha annunciato il nuovo "Team of the Week" di Fifa 19! Ecco i giocatori che fanno parte del TOTW 27, la ventisettesima Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 27 – La Squadra della settimana di oggi, 20 marzo Ecco la Squadra della Settimana n°27!

Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°27 che verrà annunciata mercoledì 20 marzo Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi,

Il vincitore POTM di gennaio della Bundesliga, il premio Spieler des monats del massimo campionato tedesco, come migliore giocatore del mese, è Julian Brandt del Bayer Leverkusen che ha superato la concorrenza di: Grifo Gerhardt Halstenberg Roussillon Orban Ecco i requisiti i premi e le soluzioni della SBC per ottenere la card con valutazione 88 SBC

Qatar 2022 : FIFA dica no al mondiale della schiavitù - del terrorismo e della corruzione : In questo troverebbe il pieno sostegno di una fetta consistente della comunità internazionale, soprattutto del mondo arabo moderato e di quella parte di Europa che continua a contrapporsi agli emiri ...

Mercoledì 6 marzo alle 16 EA Sports ha annunciato il nuovo "Team of the Week" di Fifa 19! Ecco i giocatori che fanno parte del TOTW 26, la venticinquesima Squadra della Settimana della modalità Fifa Ultimate Team! Fifa 19 TOTW 26 – La Squadra della settimana di oggi, 13 marzo Ecco la Squadra della Settimana n°26!

Ecco il piano della FIFA per il mondiale panarabo del 2022 : Lo sport e il calcio, come dimostra la recente scelta di acquisire i diritti per tre finali della Supercoppa italiana per 25 milioni di dollari, sono una leva non secondaria di questo processo. Non a ...

Mondiali Qatar 48 squadre – La FIFA ha portato a termine uno studio di fattibilità attraverso il quale ha concluso che i Mondiali del 2022 potranno estendersi a 48 squadre, utilizzando uno Stato confinante con il Qatar come sede ospitante aggiuntiva. Una modifica che, secondo l'analisi, potrebbe generare ulteriori entrate per 400 milioni di dollari.

EA Sports ha rilasciato l'8 marzo una nuova sfida creazione rosa dedicata alle icone "Momenti" Prime: stavolta è il turno del campione del mondo italiano Alessandro Del Piero Ecco i Requisiti i premi e le soluzioni della SBC di Del Piero Icon Prime Moments, valutazione 93, composta da ben 10 sfide soluzioni SBC DEL Piero

Ritorna come di consueto la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 19! Stavolta è il turno della Squadra della Settimana n°26 che verrà annunciata mercoledì 13 marzo Come al solito proveremo a stilare una lista dei nomi dei giocatori che si sono contraddistinti durante le partite di campionato della scorsa settimana e che, quindi,

Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella dedicata Campioni del Mondo nell'ambito dell'evento Carniball dedicato al Carnevale Ricordiamo che in molti casi è più

Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella dedicata Il Paese del Calcio nell'ambito dell'evento Carniball dedicato al Carnevale Ricordiamo che in molti casi è