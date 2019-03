Famiglia travolta da auto impazzita

Verbania - Famiglia travolta da un’auto mentre passeggiava sul marciapiede : un morto e tre feriti : Una famiglia stava passeggiando sul marciapiede dirigendosi verso il centro città dopo aver cenato fuori quando un’auto ha sbandato e li ha travolti. È successo sabato sera nel centro di Intra, frazione di Verbania che si affaccia sul lago Maggiore: Gianni Agosti, 54 anni, è morto, mentre due donne di 58 e 34 sono ricoverate in ospedale a Novara in gravi condizioni assieme ad un bambino di 20 mesi che non è in pericolo di vita. Secondo ...