Famiglia a piedi travolta da auto impazzita a Verbania | un morto e tre feriti

huffingtonpost

(Di domenica 24 marzo 2019) Un'interaè statada un'nella tarda serata di ieri nel centro di Intra, frazione diche si affaccia sul lago Maggiore. Il bilancio è di un, un uomo di 54 anni, di duegravi, una donna di 34 e un'altra di 58. Ricoverato all'ospedale diun bambino di 20 mesi. Non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano La Stampa, l'mobilista 24enne alla guida dell', sotto choc, è stato fermato.La, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, stava camminando sul marciapiede che costeggia il ponte di via Vittorio Veneto, in direzione centro, dopo aver cenato fuori. L'che li ha travolti, una Ford, ha imboccato la discesa del ponte, è sbandata e ha invaso l'altra corsia, finendo col travolgere lasul marciapiede dopo avere evitato ...

Lissosweet : RT @chiaraconlach: “Ovunque c’è amore c’è famiglia ovunque c’è rispetto c’è famiglia ovunque c’è ascolto c’è famiglia” TUTTI MUTI E IN PIE… - chiara30441156 : RT @chiaraconlach: “Ovunque c’è amore c’è famiglia ovunque c’è rispetto c’è famiglia ovunque c’è ascolto c’è famiglia” TUTTI MUTI E IN PIE… - blvs_gvost : RT @chiaraconlach: “Ovunque c’è amore c’è famiglia ovunque c’è rispetto c’è famiglia ovunque c’è ascolto c’è famiglia” TUTTI MUTI E IN PIE… -