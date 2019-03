Fabio Aru si deve operare e salta il Giro d' Italia Sono arrabbiato

Fabio Aru - problema all'arteria iliaca : dovrà operarsi. Salta il Giro d'Italia : Un brutto colpo. Fabio Aru non potrà partecipare alle prossime gare, compreso il Giro d'Italia per un problema all'arteria iliaca della gamba sinistra. Lo ha reso noto la Uae Emirates , il suo team, ...

Fabio Aru non sarà al via del Giro d’Italia 2019! Il corridore sardo verrà operato all’arteria iliaca nei prossimi giorni : Non c’è pace per Fabio Aru. Dopo un 2018 da incubo e un avvio di stagione segnato dal proseguire delle difficoltà, il corridore italiano avrebbe dovuto tornare in sella domani per l’inizio della Vuelta a Catalunya 2019 con l’obiettivo di ritrovare la condizione migliore in vista del Giro d’Italia. Nulla di tutto ciò però potrà verificarsi dal momento che il 28enne sardo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nei ...

Ciclismo - Fabio Aru riparte dal Giro di Catalogna : “Ho voglia di fare bene - sto meglio dopo il ritiro alla Parigi-Nizza” : Fabio Aru ci riprova ed è pronto per tornare in sella dopo essersi ritirato alla Parigi-Nizza. Il Cavaliere dei Quattro Mori aveva abbandonato la corsa a tappe in terra francese lo scorso 12 marzo a causa di un senso di nausea e di debolezza ma non molla e si rilancia, lo vedremo all’opera durante la Vuelta Catalunya che scatterà il prossimo 25 marzo e si concluderà il 31 marzo. La corsa a tappe in terra iberica è molto ostica ed è il modo ...

Saronni e la crisi di Fabio Aru : “Un anno può andar male - due no. Si è rotto un meccanismo e soffre la pressione - ma gli siamo vicini” : Il caso di Fabio Aru è un argomento che fa discutere da ormai tanto tempo, perchè, dopo un 2018 da dimenticare, il corridore sardo ha bisogno di un veloce riscatto per se stesso e per il ciclismo italiano. Lui, il degno erede di Vincenzo Nibali, il futuro azzurro delle corse a tappe, primo alla Vuelta España del 2015, campione italiano nel 2017, per due volte sul podio al Giro d’Italia, quinto al Tour de France del 2017 e vincitore di sei ...

Ciclismo - Gianni Savio su Fabio Aru : “Era un grande scalatore. I fatti dicono che dobbiamo parlare al passato” : Fabio Aru sta attraversando il momento peggiore della carriera, il Cavaliere dei Quattro Mori sembra essere entrato in un tunnel da cui è davvero molto difficile uscire. Sembra essere molto lontano quel ragazzo capace di indossare la maglia gialla al Tour de France 2017 mettendo in difficoltà addirittura Chris Froome: il ritiro forzato al Giro d’Italia a causa di diversi problemi fisici, delle criticità riscontrate all’ultima Vuelta ...

Parigi Nizza 2019 - Fabio Aru si ritira : Roma, 12 marzo 2019 - Già finita la Parigi-Nizza di Fabio Aru: dopo 72 chilometri della terza tappa, il sardo ha accusato sintomi influenzali e ha preferito ritirarsi. Lo staff della Uae parla di ...

Parigi-Nizza 2019 - Fabio Aru : “Tutto sotto controllo ho preferito non rischiare. I miei appuntamenti sono più avanti” : Nonostante gli oltre 14 minuti di ritardo patiti nella seconda tappa della Parigi-Nizza, Fabio Aru si mostra sostanzialmente tranquillo, ben sapendo che non punta alla classifica generale, ma alla preparazione per i suoi futuri appuntamenti. Queste le parole raccolte che la Gazzetta dello Sport ha raccolto dalla voce del ciclista sardo: “Tutto sotto controllo. Il forte vento ha reso la tappa pericolosa, infatti ci sono state molte cadute. ...

Parigi-Nizza 2019 - avvio da incubo per Fabio Aru. Già 17 minuti di distacco - il sardo vittima dei ventagli : Un inizio da incubo. Sicuramente spettacolare per gli spettatori da casa, non per i corridori che sono presenti alla Parigi-Nizza 2019. Dalla Corsa del Sole ci si aspettava una partenza molto più soft: due tappe iniziali piuttosto brevi, senza la minima difficoltà altimetrica. A far paura è stato però il vento: tantissimi ventagli, gruppo rotto praticamente in ogni momento e anche le cadute a decidere spesso e volentieri il risultato finale. ...