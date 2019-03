Fa sesso con il suo gatto sotto la doccia, ma resta bloccato: arriva la polizia e lo arresta

(Di domenica 24 marzo 2019) Un uomo in Arizona è stato arto per aver fattolacon il suo.Allasono state segnalate le urla di un uomo provenienti da una casa e il piagnucolio di un povero: secondo i testimoni, tra l’altro, l’uomo diceva di avere il pene incastrato nel micio.Come riporta Fox 10, la persona che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe anche riferito di uomo che "chiede aiuto, dicendo che ilerasul suo pene".In manette è finito Michael Navage, un senzatetto 40enne che sui social si vanta di essere un signore della droga. Quando laha fatto irruzione nell’appartamento lo ha trovato avvolto in un accappatoio con ila poca distanza. Il micio è stato portato da un veterinario che ha riscontrato delle lesioni all’ano, mentre l’uomo è finito in manette per posdi droga e crudeltà sugli animali.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...