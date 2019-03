F1 | Mick Schumacher vicino all’esordio? Il figlio d’arte potrebbe girare nei Test in

oasport

(Di domenica 24 marzo 2019) Sembra ormai imminente l’esordio disu una vettura di Formula Uno. L’indiscrezione arriva dal magazine tedesco Auto Bild secondo cui ild’artedisputare iin programma il 2-3 aprile al Sakhir, subito dopo il GP del Bahrein. Al termine della seconda tappa del Mondiale F1, infatti, andrà in scena questa sessione di prove in cui i team saranno obbligati a farei giovani piloti e il 20enne tedescoguidare l’Alfa Romeo Racing. Tra l’altro il Campione d’Europa di Formula 3 si troverà già in Medio Oriente settimana prossima perché in Bahrein si correrà una prova del campionato di Formula 2 in cui l’erede del sette volte Campione del Mondo si sta cimentando con la Prema. L’eventuale conferma arriverà nei prossimi giorni.Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

