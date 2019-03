Euro 2020 | esordio vincente per Bosnia e Grecia Spagna ok

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Finlandia 2-0. Roberto Mancini : “La voglia era quella di fare gol” : L’Italia ha sconfitto per 2-0 la Finlandia nella prima gara delle Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020: decisivi i gol di Barella nel primo tempo e di Kean nella ripresa. Al termine della sfida hanno parlato ai microfoni della RAI il CT Roberto Mancini e l’attaccante Fabio Quagliarella. Così il tecnico azzurro: “Non era facile perché poi loro si sono chiusi subito cambiando modo di giocare, mettendo 5 difensori. La ...

VIDEO Italia-Finlandia 2-0 - Highlights - gol e sintesi Qualificazioni Europei 2020. Barella e Kean fanno volare gli azzurri : L’Italia parte bene nelle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020: ad Udine la Finlandia, prima avversaria degli azzurri, viene sconfitta per 2-0 con un gol per tempo. Vantaggio al 7′ di Barella, raddoppio al 74′ di Kean: è la quinta volta negli ultimi sei confronti tra le due squadre che finisce con questo punteggio in favore degli azzurri. Highlights Italia-Finlandia 2-0 IL GOL DEL VANTAGGIO SIGLATO DA Barella #Italy ...

Calcio - Euro2020 : Italia-Finlandia 2-0 : 22.36 L'Italia giovane di Mancini comincia con il piede giusto il cammino nel girone di qualificazione agli Europei 2020:a Udine, battuta 2-0 la Finlandia. Partenza a spron battuto degli azzurri che passano già al 7': su respinta della difesa, Barella impatta bene dal limite (deviazione decisiva di Vaisanen). Già al 12' Piccini potrebbe raddoppiare su spunto di Kean. Altre buone chance con Kean e Biraghi prima dell'intervallo.Pukki avrebbe la ...

Pagelle Italia-Finlandia 2-0 - Qualificazioni Europei 2020 : Kean che esordio! Verratti ispirato in regia : Primo impegno per l’Italia di Roberto Mancini alla Dacia Arena di Udine contro la Finlandia, valido per il gruppo J delle Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri sul rettangolo verde friulano si sono imposti 2-0 grazie alla marcatura di Nicolò Barella e di Moise Kean. Di seguito le Pagelle del confronto: ITALIA Donnarumma 6: Spettatore non pagante alla Dacia Arena, si fa trovare pronto quando è chiamato in causa e dà sicurezza al ...

Risultati qualificazioni Europei 2020 diretta live – In campo tre partite oltre all’Italia : Qualificazione Europei 2020 – In virtù dell’inedito formato itinerante della fase finale del torneo, a causa del quale non ci saranno squadre qualificate d’ufficio, e dell’introduzione della UEFA Nations League, il regolamento delle qualificazioni europee è stato radicalmente modificato. Nella prima fase le 55 nazionali appartenenti alla UEFA verranno divise in 10 gironi, cinque di questi composti da 5 squadre, ...

RISULTATI QUALIFICAZIONI EuroPEI 2020/ Diretta gol live - Svezia avanti sulla Romania : RISULTATI Qualificazione EUROPEI 2020: Diretta gol live score delle partite previste per oggi, per i gironi D, F, J. In campo anche l'Italia di Mancini.

Europei 2020. Italia-Finlandia - la formazione degli azzurri : Confermato: Kean e Bernardeschi , maglia numero 10, giocheranno in attacco con Immobile. Nessuna novità quindi nella formazione rispetto ai nomi anticipati ieri sera per Italia-Finlandia, match di ...

Europei 2020 : Kean pronto a guidare gli azzurri contro la Finlandia : Si avvicina la sfida tra Italia e Finlandia valida per le qualificazioni agli Europei di calcio 2020, partita che si terrà questa sera ad Udine alle ore 20,45. Dopo il lungo periodo buio, contraddistinto dalla mancata qualificazione al Mondiale di Russia 2018, gli azzurri sembrano aver ritrovato l'entusiasmo soprattutto grazie alla guida del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini ed ai nuovi giovanissimi talenti che questa sera si apprestano ...

Romania : Alleanza 2020 Usr-Plus interessata a creazione nuovo gruppo pro-Europeo a Bruxelles : "L'Alleanza Usr-Plus propone una boccata d'aria fresca in politica, con nuove persone, orientate alla carriera e competenti. A livello europeo, siamo interessati a un gruppo che da un giorno all'...

Risultati qualificazioni Europei 2020 diretta live – Si giocano tre partite : Qualificazione Europei 2020 – In virtù dell’inedito formato itinerante della fase finale del torneo, a causa del quale non ci saranno squadre qualificate d’ufficio, e dell’introduzione della UEFA Nations League, il regolamento delle qualificazioni europee è stato radicalmente modificato. Nella prima fase le 55 nazionali appartenenti alla UEFA verranno divise in 10 gironi, cinque di questi composti da 5 squadre, ...

DIRETTA SPAGNA NORVEGIA/ Streaming video e tv : i testa a testa - Euro 2020 - : DIRETTA SPAGNA NORVEGIA Streaming video e tv: quote, orario, probabili formazioni e risultato live della partita nelle qualificazioni a Euro 2020.

DIRETTA LIECHTENSTEIN GRECIA/ Streaming video e tv : i testa a testa - Europei 2020 - : DIRETTA LIECHTENSTEIN GRECIA Streaming video e tv: quote, orario, probabili formazioni e risultato live della partita delle qualificazioni a Euro 2020.

Risultati qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live - la Svizzera vince 2-0 : Risultati Qualificazione Europei 2020: Diretta gol live score delle partite previste per oggi, per i gironi D, F, J. In campo anche l'Italia di Mancini.

Diretta Italia Finlandia/ Info streaming tv : i testa a testa - Europei 2020 - : Diretta Italia Finlandia: streaming video e tv della partita di questa sera a Udine, esordio degli azzurri nelle Qualificazioni agli Europei del 2020.