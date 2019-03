Erano stati messi in castigo dal papà i fratellini morti precipitando da casa a Bologna

Bologna - ragazzini caduti dall'ottavo piano : Erano stati sgridati da poco : Continua ancora a far parlare la tragedia che si è verificata ieri a Bologna, precisamente alla periferia del capoluogo emiliano, in via Quirino di Marzio, dove due fratellini di 11 e 14 anni sono precipitati dall'ottavo piano di una palazzina, dove abitavano con la propria famiglia, originaria del Kenya. I genitori sono stati sentiti fino a tarda sera dalla Polizia, la quale sta ancora indagando a fondo sulle dinamiche della tragedia. Al ...

Israele ha bombardato la Striscia di Gaza dopo che due razzi Erano stati sparati su Tel Aviv - per la prima volta dal 2014 : Venerdì mattina l’esercito israeliano ha bombardato quelli che ha definito come «siti terroristici» nella Striscia di Gaza, dopo che giovedì sera due razzi avevano raggiunto la città israeliana di Tel Aviv, per la prima volta dal 2014. I due razzi

Processo per violenza da rifare : Erano stati assolti perché la vittima era poco attraente : La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte di Appello di Ancona che, nel 2017, aveva assolto due giovani rei, secondo l'accusa, di aver abusato di una ragazza peruviana nel 2015. Nelle motivazioni della sentenza di assoluzione in appello, si legge che la ragazza fosse troppo poco attraente per poter essere stata oggetto di violenza sessuale. Adesso il Processo d'appello andrà rifatto. I due ragazzi erano stati conndannati in ...

Santo Domingo - arrestati 5 latitanti : Erano ricercati in Italia per reati dalla violenza sessuale alla bancarotta e truffa : Questi successi confermano la nostra determinazione: nessun delinquente può sentirsi tranquillo , in Italia o nel resto del Mondo', ha aggiunto Salvini. Gli arrestati, fa sapere il Viminale, sono S ...

Santo Domingo - arrestati 5 latitanti : Erano ricercati in Italia per reati per dalla violenza sessuale alla bancarotta : Cinque latitanti che si erano sottratti alla condanna in Italia sono stati arrestati nella Repubblica Dominicana grazie a un’operazione condotta dai poliziotti del servizio centrale operativo, della squadra mobile di Brescia e del servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, con la collaborazione della polizia locale. “Wanted 3“, questo il nome del progetto d’indagine internazionale, era inizialmente rivolto ...

Stati Uniti - ordini beni durevoli balzano e supErano attese : Si rafforza la crescita degli ordinativi di beni durevoli americani . Nel mese di dicembre, gli ordini si sono atteStati a 254,4 miliardi di dollari, evidenziando un aumento dell'1,2% rispetto al +1% ...

Sono stati soccorsi quattro sciatori che Erano stati travolti dalla valanga a Crans-Montana : In Svizzera le ricerche per soccorrere gli sciatori che potrebbero essere stati travolti da una valanga sulle piste da sci di Crans-Montana, nel Canton Vallese, Sono andate avanti tutta la notte tra martedì e mercoledì e continuano tuttora. quattro persone Sono

Manovra - la Ue : 'Il governo ha corretto la traiettoria ma i danni Erano già stati fatti' : La traiettoria di bilancio dell'Italia era sbagliata, e prima che venisse corretta grazie al negoziato con l'Ue 'i danni all'economia erano già stati fatti'. Così il commissario europeo per il Mercato unico e vice presidente dell'esecutivo di Bruxelles, Valdis Dombrovskis. 'Abbiamo rivisto al ribasso le stime di crescita e ...

Manovra - la commissione Ue attacca l'Italia : "I danni Erano già stati fatti" : Non solo il dossier Bankitalia . Dall'Europa arrivano attacchi al governo anche sul piano economico e sulla Manovra dell'esecutivo gialloverde. Secondo il vice presidente dell'esecutivo Ue, Valdis ...

"Il Governo ha corretto la manovra - ma ormai i danni Erano già stati fatti" : La traiettoria di bilancio dell'Italia era sbagliata, e prima che venisse corretta grazie al negoziato con l'Ue "i danni all'economia erano già stati fatti": Così il commissario, Valdis Dombrovskis. "Abbiamo rivisto al ribasso le stime di crescita e bisogna dire che anche in precedenza avevamo detto che la traiettoria di bilancio scelta non aiutava fiducia, stabilità finanziaria, ha portato all'aumento dei tassi, al calo di ...