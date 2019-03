Descalzi : "Collaborazione con Cnr si inquadra in strategia ENI" : "La collaborazione con Cnr si inquadra nella strategia Eni di forte cooperazione con l'eccellente sistema della ricerca italiano". Così l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, dopo la ...

ENI e CNR insieme per lo sviluppo sostENIbile e la valorizzazione della ricerca : 4 centri al Sud per “innovazioni tecnologiche su scala industriale” : Eni e Cnr insieme per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della ricerca in Italia. Il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Massimo Inguscio, e l’ad di Eni, Claudio Descalzi, dando seguito all’incontro dello scorso maggio, hanno firmato oggi un Joint Research Agreement (Jra) per l’istituzione di quattro centri di ricerca congiunti localizzati nel Mezzogiorno, alla presenza del Presidente del Consiglio ...

Ricerca : Inguscio (Cnr) - 'alleanza con ENI produrrà innovazioni e benefici' : Roma, 24 mar. (AdnKronos) - "L’accordo tra Eni e Cnr rappresenta un esempio unico di alleanza fra una grande azienda e l’ente di Ricerca più importante in Italia per numero di Ricercatori e brevetti, premi ERC vinti che permetterà di fare sinergia sulle conoscenze reciproche e nei laboratori congiun

Ricerca : Descalzi - 'collaborazione con Cnr si inquadra in strategia ENI' : Roma, 24 mar. (AdnKronos) - "La collaborazione con Cnr si inquadra nella strategia Eni di forte cooperazione con l’eccellente sistema della Ricerca italiano". Così l'ad di Eni, Claudio Descalzi dopo la firma oggi a Lecce di un Joint Research Agreement (Jra) con il Cnr per l’istituzione di quattro ce

Ricerca : ENI e Cnr insieme per sviluppo sostENIbile e sua valorizzazione (2) : (AdnKronos) - Questi processi, estremamente rilevanti, sono in grado di accelerare l’attuale riscaldamento del pianeta e di peggiorare la qualità dell’ambiente. Lo sforzo congiunto Eni-Cnr porterà a costituire il primo laboratorio italiano per lo studio integrato della criosfera terrestre artica, ch

Ricerca : ENI e Cnr insieme per sviluppo sostENIbile e sua valorizzazione : Roma, 24 mar. (AdnKronos) - Eni e Cnr insieme per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della Ricerca in Italia. Il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), Massimo Inguscio, e l’ad di Eni, Claudio Descalzi, dando seguito all’incontro dello scorso maggio, hanno firmato oggi un

Conte-Emiliano - patto anti xylella da 500 milioni. E l'ENI sigla il maxi accordo col Cnr sulla ricerca : Investiremo nei prossimi quattro anni 3 miliardi di euro sulla parte di economia circolare ed energie rinnovabili proprio in prospettiva futura'. La joint research agreement prevede investimenti da ...

Patto Cnr-ENI sulla ricerca : il premier Conte arriva a Lecce : Investiremo nei prossimi quattro anni tre miliardi sulla parte di economia circolare e rinnovabili proprio in prospettiva futura'. Lo ha detto a Lecce, l'Ad di Eni, Claudio Descalzi, prima della ...

Intesa CNR-ENI - Conte : “Creeremo nuovi enti di ricerca su diversi temi” - “investiremo sempre di più” : “Creeremo nuovi enti di ricerca su diversi temi“: lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Lecce, dove è stato presentato un accordo tra Cnr ed Eni per un piano articolato di ricerca e sviluppo in settori fondamentali della crescita sostenibile. “Questo governo continuera’ a battere sul tema della ricerca. Siamo in ritardo rispetto ad altri Paesi e dobbiamo colmare questo gap, quindi investiremo ...

Conte a Lecce - con olivicoltori e Cnr-ENI : ANSA, - Lecce, 24 MAR - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato nel campus Ecotekne di Lecce, che ospita l'istituto di Nanotecnologia del Cnr-Nanotec, dove riceverà le delegazioni di ...

Conte a Lecce - con olivicoltori e Cnr-ENI : ANSA, - Lecce, 24 MAR - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivato nel campus Ecotekne di Lecce, che ospita l'istituto di Nanotecnologia del Cnr-Nanotec, dove riceverà le delegazioni di ...

Ambiente : presentazione della firma del piano di ricerca Cnr- ENI a Lecce : Previsto l’evento di presentazione della firma del piano di ricerca che Consiglio Nazionale delle Ricerche ed Eni hanno stipulato in settori di studio fondamentali per lo sviluppo sostenibile del Paese. Domenica 24 marzo a partire dalle ore 11,30 alle ore 13,00 presso l’Istituto di Nanotecnologia Cnr-Nanotec, nel Campus Ecotekne in Via Monteroni a Lecce, verrà dato avvio concreto alla collaborazione attraverso la stipula di un joint ...