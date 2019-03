Energia | Eni e Cnr assieme per sviluppo sostenibile e valorizzazione ricerca in Italia

Eni gas e luce - al via progetto per sensibilizzare giovani a uso più consapevole dell'Energia : Sostenibilità, energia ed efficienza: tre parole, un solo obiettivo. Quello di sensibilizzare gli studenti, appunto, a un uso più efficiente e sostenibile dell'energia. È questo l'obiettivo del ...

Vitale Barberis Canonico investe in sostenibilità con Energia «green» e tessuti più durevoli : Vitale Barberis Canonico abbatterà così le proprie emissioni di CO2 per 13mila tonnellate e mezzo, pari a quello che consumerebbe un'automobile facendo 1625 volte il giro del mondo. Si tratta appunto ...

Energia & Sostenibilità : premio “Manager utility 2018” all’ad di Terna Luigi Ferraris : L’Amministratore Delegato di Terna S.p.A., Luigi Ferraris, ha ricevuto oggi a Milano il premio “Manager utility 2018 – Energia”. Alla base del riconoscimento c’è “l’impegno profuso in Terna quale abilitatore verso un modello energetico sempre più sostenibile, efficiente, sicuro e innovativo”. A premiare Luigi Ferraris sono stati i vincitori dello scorso anno: Alessandro Garrone e Luca Bettonte, rispettivamente Vicepresidente Esecutivo e ...

Energia - italiana Renco costruirà centrale elettrica in Armenia : Roma, 5 mar., askanews, - Renco ha sviluppato, in collaborazione con il governo della Repubblica di Armenia, un progetto in partnership pubblico-privata per la progettazione, costruzione e gestione ...

Energia sostenibile - il Comune di Paceco ammesso al finanziamento del PAESC : Il Comune di Paceco è stato ammesso al finanziamento per la redazione del Piano di Azione dell'Energia sostenibile e il Clima, PAESC,, nell'ambito del progetto regionale "Promuovere la sostenibilità ...

Speciale Energia : Eni - accordo tra Syndial e Veritas per trasformare rifiuti in carburanti a Porto Marghera : Roma, 04 mar 14:00 -, Agenzia Nova, - Porto Marghera rinasce con l'economia circolare: è stato sottoscritto a Venezia un protocollo d'intesa tra Syndial, Eni, e Veritas per studiare..., Com,

Energia - la Nigeria chiede 20 miliardi di tasse alle compagnie. Anche Eni nella lista : MILANO - Conto salatissimo per le compagnie straniere che operano in Nigeria. Il governo di Lagos ha chiesto a Royal Dutch Shell, Chevron, Exxon Mobil, Total, Equinor e all'italiana Eni 20 miliardi di ...

Energia da rifiuti cancerogeni - sequestro : BARI, 21 FEB - I Carabinieri del Noe e militari della Capitaneria di Porto di Bari hanno eseguito, su disposizione della magistratura, il sequestro preventivo dell'Impianto Isotherm Pwr di Gioia del ...

Energia da rifiuti cancerogeni - sequestro : ANSA, - BARI, 21 FEB - I Carabinieri del Noe e militari della Capitaneria di Porto di Bari hanno eseguito, su disposizione della magistratura, il sequestro preventivo dell'Impianto Isotherm Pwr di ...

Treni smart che recuperano Energia. Con MyRailS è futuro prossimo : Roma, 19 feb., askanews, - La locomotiva E464-041, in servizio da dicembre 2018 sulle linee ferroviarie piemontesi, non è una locomotiva come le altre. A bordo ospita infatti un sistema di sensori che ...

Giucas Casella : "L'Isola dei Famosi? Carica di Energia" E su Mara Venier... : Giucas Casella, in una lunga intervista al settimanale 'Oggi, in edicola questa settimana, ha confessato la propria amarezza per essersi dovuto rittirare, per ben due volte, dal programma per problemi di salute: Nel 2008 svenni, può capitare. Mio figlio James, che è medico, si spaventò da morire e in Italia fece il finimondo: andò dalla Ventura, dal produttore Gori: “Mio padre è malato, ha il diabete…”. Morale, mi costrinsero a tornare. ...

Energia : Eni e Pertamina firmano memorandum per collaborazioni economia circolare - prodotti a basso contenuto carbonico e rinnovabili : ... expertise e know how, al fine di identificare nuove opportunità di collaborazione nell'ambito dell'economia circolare, driver di sviluppo strategico per Eni e le proprie società Syndial , Ambiente, ...